Πομπέο από Κωνσταντινούπολη: Προσηλωμένοι στην προάσπιση των θρησκευτικών ελευθεριών

Την ικανοποίησή του για τις συζητήσεις που είχε στην Κωνσταντινούπολη σε ό,τι αφορά την προάσπιση των θρησκευτικών ελευθεριών εξέφρασε μέσω Twitter ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο.

«Καθώς φεύγω από την Κωνσταντινούπολη, χαίρομαι για τις ευκαιρίες που είχα να συζητήσω για την αφοσίωσή μας στην προάσπιση των θρησκευτικών ελευθεριών» ανέφερε.

As I depart Istanbul, I am glad for the opportunities I had to discuss our dedication to championing religious freedom. pic.twitter.com/h6IE2Oj19g

Νωρίτερα, ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας ανήρτησε στον λογαριασμό του στο Twitter φωτογραφίες από την επίσκεψή του στο Φανάρι, γράφοντας: «Τιμή μου, η συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και η επίσκεψη στην Πατριαρχική Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Ως ηγέτης του Ορθόδοξου κόσμου, το Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι βασικός εταίρος, καθώς συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τη θρησκευτική ελευθερία σε όλο τον κόσμο».

Honored to meet with His All-Holiness, Ecumenical Patriarch Bartholomew I, and to visit the Patriarchal Church of St. George today. As leader of the Orthodox world, the Ecumenical Patriarchate is a key partner as we continue to champion religious freedom around the globe. pic.twitter.com/1u96nPZwgV

