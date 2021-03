Ρωσικά πυρά κατά ΕΜΑ για το Sputnik V: «Πολιτικές παρεμβάσεις» στην αξιολόγηση

Δημόσια απολογία από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, μετά τις δηλώσεις αξιωματούχου του περί ανεπαρκών δεδομένων για την έγκριση του Sputnik-V ζητεί η ρωσική πλευρά, με την ένταση μεταξύ των δυο «στρατοπέδων» να κλιμακώνεται.

Υπενθυμίζεται ότι σε χθεσινή της δήλωση, η Κρίστα Βιρτούμερ-Χος, πρόεδρος του διευθυντικού συμβουλίου του EMA απέτρεψε τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το να εγκρίνουν για επείγουσα χρήση το ρωσικό εμβόλιο, επικαλούμενη ανεπαρκή δεδομένα, προς το παρόν, επί των εμβολιασμένων ατόμων. «Είναι κάπως σαν ρώσικη ρουλέτα», είχε προσθέσει μιλώντας σε αυστριακό δίκτυο, την ώρα που η Βιέννη, μέσω και του καγκελαρίου Σεμπάστιαν Κουρτς, βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με τη ρωσική πλευρά για ενδεχόμενη αγορά εμβολίων.

«Ζητούμε η κ. Βιρτούμερ-Χος να απολογηθεί δημοσίως για τα αρνητικά της σχόλια σχετικά με την έγκριση του Sputnik V από κράτη-μέλη. Όσα είπε εγείρουν σημαντικά ερωτήματα για ενδεχόμενη πολιτική παρέμβαση γύρω από την τρέχουσα έρευνα του ΕΜΑ. Το Sputnik V έχει εγκριθεί από 46 κράτη», ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter ο επίσημος λογαριασμός του ρωσικού εμβολίου, προσθέτοντας:

«Ο ΕΜΑ δεν είχε επιτρέψει ανάλογα σχόλια για κανένα από τα άλλα εμβόλια. Τέτοιες τοποθετήσεις είναι ανάρμοστες και υπονομεύουν την αξιοπιστία του Οργανισμού, αλλά και τη διαδικασία της αξιολόγησης. Τα εμβόλια και ο EMA θα πρέπει να είναι υπεράνω της πολιτικής».

«Οι Ευρωπαίοι αξίζουν μια αντικειμενική αξιολόγηση, όπως έγινε σε 46 άλλα κράτη. Μετά από αναβολές μηνών της διαδικασίας για το Sputnik V, ο ΕΜΑ δεν έχει το δικαίωμα να υπονομεύει την αξιοπιστία των ελεγκτικών αρχών των κρατών αυτών, που αξιολόγησαν το εμβόλιο με όλα τα απαιτούμενα στοιχεία», καταλήγει.

We demand a public apology from EMA’s Christa Wirthumer-Hoche for her negative comments on EU states directly approving Sputnik V. Her comments raise serious questions about possible political interference in the ongoing EMA review. Sputnik V is approved by 46 nations.

— Sputnik V (@sputnikvaccine) March 8, 2021