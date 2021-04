ΗΠΑ: Προχωρούν σε νέα συμφωνία χωρίς Τουρκία για τα F-35

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οκτώ άλλες χώρες προχωρούν σε κατάργηση της συμφωνίας του 2006 σχετικά με το πρόγραμμα για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, υπογράφοντας μια νέα συμφωνία που αποκλείει την Τουρκία, σύμφωνα με αξιωματούχο του Πενταγώνου, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο Anadolu.

Ο αξιωματούχος δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κίνηση, κατά το ίδιο πρακτορείο.

⇒ Διαβάστε ακόμη: Nτέιβιντ Πετρέους στην «Κ»: Οι σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας θα πάρουν χρόνο να εξομαλυνθούν

Η Ουάσιγκτον αποφάσισε να «παγώσει» τη συμμετοχή της Άγκυρας στο πρόγραμμα για τα F-35 Lightning II το 2019, εκτιμώντας ότι τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας S-400 που απέκτησε η Τουρκία είναι ασύμβατα με τα συστήματα του ΝΑΤΟ και θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τη Μόσχα για να αντληθούν πληροφορίες σε ό,τι αφορά τα F-35.

Από την πλευρά της, η Τουρκία επιμένει ότι τα συστήματα αεράμυνας S-400 δεν αποτελούν απειλή για τη συμμαχία.

⇒ Διαβάστε ακόμη: Ο Ιαν Λέσερ στην «Κ»: Δεν προβλέπω πρόοδο στις σχέσεις Ε.Ε. – Τουρκίας

Σημειώνεται ότι προ δύο εβδομάδων το Στέιτ Ντιπάρτμεντ προχώρησε σε περαιτέρω εξειδίκευση των κυρώσεων CAATSA (νόμος για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της Αμερικής μέσω κυρώσεων), που είχαν επιβληθεί τον περασμένο Δεκέμβριο εναντίον της Τουρκίας για την απόκτηση του ρωσικού συστήματος S-400.

Οι κυρώσεις θέτουν στο στόχαστρο την τουρκική αμυντική βιομηχανία (SSB) αλλά και τέσσερα ανώτερα στελέχη, στα οποία συμπεριλαμβάνεται ο πρόεδρος της SSB Ισμαήλ Ντεμίρ.

US, 8 other countries abolish 2006 deal, sign new agreement excluding Turkey on F-35 programhttps://t.co/ZfiIXRz0x5

— DAILY SABAH (@DailySabah) April 21, 2021