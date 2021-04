Η Φον ντερ Λάιεν μιλά για το «sofagate»: Ένιωσα μόνη, πληγωμένη, ως γυναίκα και ως Ευρωπαία

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Μία ασυνήθιστα προσωπική νότα έδωσε στην παρέμβασή της για την Τουρκία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προ ολίγου η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Αναφερόμενη στο διπλωματικό επεισόδιο που έμεινε στην Ιστορία ως Sofagate, η κ. φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Είμαι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έπρεπε να μου έχουν φερθεί αντίστοιχα. Αλλά αυτό δεν συνέβη. Και δεν μπορώ παρά να συμπεράνω ότι δεν συνέβη επειδή είμαι γυναίκα», είπε η κ. φον ντερ Λάιεν. «Ένιωσα μόνη, πληγωμένη, ως γυναίκα και ως Ευρωπαία», τόνισε, λέγοντας ότι, σε αντίθεση με την ίδια, οι περισσότερες γυναίκες δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν.

Στη δική του αναφορά για το επεισόδιο, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ ανέφερε ότι έχει εκφράσει επανειλημμένως τη λύπη του και είπε ότι είναι κοινή δέσμευση των δύο προέδρων των ευρωπαϊκών θεσμών να μην ξανασυμβεί ποτέ κάτι τέτοιο. Δήλωσε δε αποφασισμένος να εκμεταλλευθεί το δυσάρεστο γεγονός για να προωθήσει σημαντικά μέτρα υπέρ της ισότητας των φύλων, όπως μεγαλύτερη εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια των επιχειρήσεων και την εξάλειψη της ψαλίδας στις αποδοχές ανδρών και γυναικών.

Η κ. φον ντερ Λάιεν δεν έδειχνε να εξευμενίζεται, ωστόσο. Εξαίροντας την πρόοδο που έχει πετύχει η Κομισιόν στην ίση εκπροσώπηση των δύο φύλων στις τάξεις της, είπε ότι το Συμβούλιο, του οποίου προΐσταται ο κ. Μισέλ, «έχει πολύ δρόμο ακόμα» για να φτάσει στο ίδιο επίπεδο ισότητας. Χαρακτήρισε τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης «μείζον εργαλείο» για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Η αποχώρηση της Τουρκίας από τη Σύμβαση στέλνει ένα «εξαιρετικά κακό μήνυμα», είπε, υπογραμμίζοντας ότι εξέφρασε τη «βαθιά της ανησυχία» για το ζήτημα αυτό στον Τούρκο πρόεδρο. Υπενθύμισε, ωστόσο, ότι υπάρχουν χώρες της Ε.Ε. που δεν έχουν κυρώσει τη Σύμβαση, ενώ άλλες «σκέφτονται να αποσυρθούν από αυτήν», κάτι το οποίο θα ήταν «απαράδεκτο».

Κατά τα άλλα, η κ. φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι βελτίωση της κατάστασης στο μέτωπο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η διαρκής αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο είναι «προϋποθέσεις» για τη θετική ατζέντα με την Τουρκία. Το ίδιο μήνυμα έστειλε και ο κ. Μισέλ, κάνοντας ειδική αναφορά στην Ελλάδα και χαρακτηρίζοντας «δύσκολη […] εδώ και χρόνια» τη σχέση της Ε.Ε. με την Τουρκία (σημείωσε μάλιστα ότι το τουρκικό ζήτημα έχει συζητηθεί 11 φορές στον ενάμιση χρόνο που είναι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου).

Ο κ. Μισέλ είπε επίσης ότι στην επίσκεψη στην Άγκυρα τέθηκε και το ζήτημα του ρόλου της Τουρκίας σε περιφερειακές συγκρούσεις όπως τον λιβυκό εμφύλιο. «Αναδείξαμε το θέμα του τουρκολιβυκού μνημονίου οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών και τη θέση του Συμβουλίου για αυτό», ανέφερε.

In Ankara I reiterated my deep concerns about Turkey withdrawing from the Istanbul Convention. This is a terrible signal.

Yet to be credible we also have to act at home. Several EU countries have still not ratified it. Some are thinking of quitting.

This is not acceptable.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 26, 2021