ΕΜΑ: Ενέκρινε νέες εγκαταστάσεις για την παραγωγή του εμβολίου Pfizer

Η επιτροπή ανθρώπινων φαρμάκων (CHMP) του EMA ενέκρινε πρόσθετες τοποθεσίες παραγωγής για την παραγωγή του Comirnaty, του εμβολίου για την COVID-19 της BioNTech/Pfizer.

⇒ Διαβάστε ακόμη: ΕΜΑ: Υψηλός ο βαθμός προστασίας των εμβολίων

Οι εγκαταστάσεις είναι στη Φρανκφούρτη, στη Γερμανία, και λειτουργούν από την Sanofi-Aventis Deutschland GmbH. H άλλη τοποθεσία είναι είναι στο Xάμελιν, επίσης στη Γερμανία και λειτουργεί από την Siegfried Hameln GmbH.

Και τα δύο εργοστάσια θα παράγουν τελικό προϊόν, ενώ θα παρέχουν έως και 50 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις το 2021.

Αυτές οι συστάσεις δεν απαιτούν απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι χώροι μπορούν να λειτουργήσουν αμέσως.

⇒ Διαβάστε ακόμη: Χάρτης ECDC: Ποιες περιοχές της Ελλάδας παραμένουν στο «βαθύ κόκκινο»

«Συνεχίζουμε το έργο μας για την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας στην Ε.Ε. και τον κόσμο» ανέφερε σε ανάρτησή της στο τουίτερ, η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου.

Good news!

EMA’s has approved two additional manufacturing sites for the production of @BioNTech_Group & @pfizer #COVID19 vaccine.

We continue our work to increase production capacity in the 🇪🇺 and the 🌍.#VaccinesWork #SafeVaccines https://t.co/waYc2YzoRd

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) September 9, 2021