Live – Ουκρανία: Αναζωπύρωση της κρίσης – Βομβαρδισμοί κοντά στο αεροδρόμιο του Ντόνετσκ

Εικόνα αναζωπύρωσης εκπέμπεται τις τελευταίες ώρες από την Ουκρανία, με τα διεθνή πρακτορεία να μιλούν για βομβαρδισμούς κοντά στο αεροδρόμιο του Ντόνετσκ, στα ανατολικά εδάφη της χώρας, που ελέγχονται από φιλορώσους αυτονομιστές, ενώ Μόσχα και Κίεβο αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις.

Πρόκειται για την πρώτη σαφή ένδειξη κλιμάκωσης, μετά το θρίλερ των τελευταίων 24ωρων, με τους ρωσικούς ισχυρισμούς περί απόσυρσης στρατευμάτων και τα μηνύματα δυσπιστίας από σύσσωμη τη Δύση.

Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις:

Εκατέρωθεν κατηγορίες για επιθέσεις και παραβιάσεις των συμφωνιών εκεχειρίας εκτοξεύουν τις τελευταίες ώρες ο ουκρανικός στρατός και Ρωσόφωνοι αυτονομιστές στην ανατολική Ουκρανία.

Ο ουκρανικός στρατός κατηγόρησε τις δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Ρωσία στην ανατολική Ουκρανία ότι εκτόξευσαν οβίδες σε χωριό στην περιφέρεια του Λουχάνσκ, χτυπώντας ένα νηπιαγωγείο. Σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό, δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί.

Joint Forces Operation: Russian occupation forces used artillery to hit kindergarten in Stanytsia Luhanska, also power lines damaged. JFO evacuated civilians to the shelter https://t.co/UbBEP5JZbs #Ukraine pic.twitter.com/ewaRsEEfN8

— Liveuamap (@Liveuamap) February 17, 2022