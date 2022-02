Βρετανία: Κυρώσεις κατά της Ρωσίας ανακοίνωσε ο Τζόνσον – Στο στόχαστρο τράπεζες και κροίσοι

Ένα πρώτο πακέτων κυρώσεων κατά της Ρωσίας ανακοίνωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, έπειτα από την αναγνώριση από τη Μόσχα δύο περιοχών της ανατολικής Ουκρανίας, οι οποίες τελούν υπό τον έλεγχο ρωσόφωνων αυτονομιστών.

Ο κ. Τζόνσον δήλωσε ότι επιβάλλονται κυρώσεις σε πέντε ρωσικές τράπεζες και σε τρία άτομα με μεγάλη περιουσία, συμπεριλαμβανομένου του δισεκατομμυριούχου Γκενάντι Τιμτσένκο.

«Σήμερα, το Ηνωμένο Βασίλειο επιβάλει κυρώσεις στις ακόλουθες πέντε ρωσικές τράπεζες: Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank και Black Sea Bank» είπε ο κ. Τζόνσον στο κοινοβούλιο.

Ως προς τα τρία άτομα στα οποία επιβλήθηκαν κυρώσεις, θα τους απαγορευθεί η είσοδος στη Βρετανία, ενώ παράλληλα θα «παγώσουν» τα περιουσιακά τους στοιχεία στη χώρα.

Ο κ. Τζόνσον ανέφερε ότι είναι ώρα «να προετοιμαστούμε για τα επόμενα πιθανά στάδια του σχεδίου του Ρώσου πρόεδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν». «Η Βουλή των Κοινοτήτων δεν πρέπει να έχει καμία αμφιβολία ότι η ανάπτυξη αυτών των δυνάμεων σε κυρίαρχο έδαφος της Ουκρανίας ισοδυναμεί με μια νέα εισβολή σε αυτή τη χώρα» συμπλήρωσε.

#BREAKING UK to impose sanctions on five Russian banks, three ‘very high-net worth individuals’ following Moscow troop deployment: PM Johnson pic.twitter.com/Q1u9YpHlhr

— AFP News Agency (@AFP) February 22, 2022