Live: «Ώρα μηδέν» για την ανατολική Ουκρανία – Όλες οι εξελίξεις

Επαίσχυντη, αλλά και προβλέψιμη, χαρακτήρισε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν την αναγνώριση από τη Ρωσία της ανεξαρτησίας των Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

Russia’s move to recognize the “independence” of so-called republics controlled by its own proxies is a predictable, shameful act. We condemn them in the strongest possible terms and #StandWithUkraine, as I told Foreign Minister @DmytroKuleba tonight.