ΕΜΑ: «Ναι» σε αναμνηστική δόση με Pfizer για τους άνω των 12 ετών

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) συνιστά την έγκριση της χορήγησης αναμνηστικής δόσης για τους άνω των 12 ετών, με το εμβόλιο της Pfizer.

Σε δήλωσή της, η Ευρωπαία επίτροπος Υγείας Στέλλα Κυριακίδου ανέφερε ότι τα εμβόλια προστατεύουν ανθρώπους κάθε ηλικίας από τις πιο σοβαρές επιπτώσεις της COVID-19.

Η σύσταση του EMA για έγκριση της χορήγησης αναμνηστικής δόσης με το εμβόλιο των BioNTech/Pfizer σε εφήβους ηλικίας από 12 ετών και άνω θα υποστηρίξει τις εκστρατείες εμβολιασμού στα κράτη μέλη, πρόσθεσε η ίδια.

▶️#COVID19 vaccines protect persons of all ages from the most serious effects of the virus.

EMA’s recommendation to approve the use of the BioNTech/Pfizer vaccine as a booster for adolescents from 12 years old will support vaccination campaigns in Member States . https://t.co/ZWeete4VWH

— Stella Kyriakides (@SKyriakidesEU) February 24, 2022