Εισβολή στην Ουκρανία – Σον Πεν: Στο Κίεβο για τα γυρίσματα ντοκιμαντέρ

Ο Σον Πεν βρίσκεται στην Ουκρανία για τα γυρίσματα ντοκιμαντέρ.

Ο Αμερικανός ηθοποιός και σκηνοθέτης εθεάθη χθες σε συνέντευξη Τύπου στο προεδρικό γραφείο στο Κίεβο.

Το ντοκιμαντέρ καταγράφει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ανέφεραν εκπρόσωποι της Vice Studios στο Variety.

Sean Penn is on the ground in Ukraine filming a documentary about Russia’s invasion, Vice Studios confirmed. The filmmaker appeared at a press briefing Thursday in Kyiv listening to government officials speak about the crisis. https://t.co/k88WDgbtGw pic.twitter.com/mSJas55W2v

