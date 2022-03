Ζελένσκι: Αν πέσει η Ουκρανία, θα ακολουθήσουν οι χώρες της Βαλτικής

«Αν πέσει η Ουκρανία, θα ακολουθήσουν οι χώρες της Βαλτικής», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην πρώτη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε ξένους δημοσιογράφους από την έναρξη της εισβολής.

Εμφανώς καταπονημένος, καθώς όπως σημειώνει δημοσιογράφος της Bild κοιμάται μόλις 3 ώρες την ημέρα, παραμένει ευγενής και φιλικός. «Δεν θέλω η ιστορία της Ουκρανίας να είναι ένας θρύλος για 300 Σπαρτιάτες. Θέλω ειρήνη», είπε χαρακτηριστικά, καλώντας ωστόσο τη Δύση να ενισχύσει στρατιωτικά τη χώρα του. Ζήτησε μάλιστα συνδρομή από τη Δύση με μαχητικά αεροσκάφη.

«Αν οι σύμμαχοι δεν επιβάλλουν απαγόρευση πτήσεων πάνω από την Ουκρανία, τότε πρέπει να μας δώσουν αεροσκάφη», υπογράμμισε.

«Δεν κάνουμε επίθεση στη Ρωσία και ούτε σκοπεύουμε να επιτεθούμε. Τι θέλετε από μας; Φύγετε από την χώρα μας!», τόνισε.

«Όλος ο κόσμος πρέπει να μιλήσει στον Πούτιν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Γι’ αυτό πρέπει να μιλήσω κι εγώ στον Πούτιν. Πρέπει να μιλήσουμε χωρίς προϋποθέσεις. Είμαι έτοιμος να συζητήσω για όλα τα ζητήματα» είπε ο Ζελένσκι και απευθυνόμενος στον Ρώσο πρόεδρο τόνισε: Κάθισε κάτω μαζί μου, όχι όμως στα 30 μέτρα μακριά».

«Οι Ρώσοι βομβαρδίζουν αμάχους. Αν δεν σταματήσουν τώρα, πόσο νομίζετε ότι θα αντέξουμε; Πόσο θα μπορέσουμε να αντέξουμε;», τόνισε σε δραματικούς τόνους.

Χαρακτήρισε «καθήκον» την υπεράσπιση της πατρίδας και έκανε έκκληση στις μητέρες των Ρώσων στρατιωτών. «Να γνωρίζουν οι Ρωσίδες μητέρες που στέλνουν στη μάχη τα παιδιά τους, 18 χρονών, τι συμβαίνει. Θέλω να καταλάβουν γιατί στέλνουν τα παιδιά τους εδώ», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Οι Ρώσοι χάνουν περισσότερους ανθρώπους από ό, τι εμείς. Φέρνουν μαζί τους εργαλεία για να αποτεφρώσουν τα πτώματά τους. Ίσως οι μητέρες να μη μάθουν ποτέ πως τα παιδιά τους πέθαναν εδώ».

«Είμαστε η άμυνα ανάμεσα στην Ρωσία και τον πολιτισμό. Ο χρόνος έχει σταματήσει για μας», συμπλήρωσε, τονίζοντας ότι έως τώρα έχουν χάσει μόνο λίγες μικρές πόλεις.

Ο Ζελένσκι τόνισε επίσης ότι «ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν βοηθάει με διάφορους τρόπους την Ουκρανία».

“I don’t want Ukraine’s history to be a legend about 300 Spartans. I want peace.”

