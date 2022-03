Πόλεμος στην Ουκρανία: Αντιμέτωποι με την οργή πολιτών Ρώσοι στρατιώτες στη Χερσώνα – 400 συλλήψεις (βίντεο)

Σε περισσότερες από 400 συλλήψεις πολιτών, οι οποίοι διαδήλωναν κατά της ρωσικής κατοχής, προχώρησαν οι ρωσικές δυνάμεις στη Χερσώνα της Ουκρανίας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Πολίτες στη Χερσώνα -τη μοναδική ουκρανική πόλη που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, σύμφωνα με το Κίεβο- βγήκαν εκ νέου στους δρόμους, δίχως να φοβηθούν την παρουσία του ρωσικού στρατού και ζητώντας τους να φύγουν από την πόλη τους.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό καθηγητή, πρώην υπουργό Οικονομικών, Τιμόφι Μιλοβάνοφ, Ρώσοι στρατιώτες χτύπησαν έναν διαδηλωτή. Ακολούθησαν ένταση και πυροβολισμοί στον αέρα από τις ρωσικές δυνάμεις.

Day 14. Good morning. Video: Kherson – the only regional capital that has fallen. Ukrainian crowd of protestors gets angry after Russian troop start beating up a protestor. Russians open fire (in the air) and that does not stop but mobilize protestors. Pure anger and no fear pic.twitter.com/MQQJwyyVju

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) March 9, 2022