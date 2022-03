Ουκρανία: Οι ζημιές του πολέμου ξεπερνούν τα 100 δισ. δολ.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει προκαλέσει την καταστροφή υποδομών -δρόμων, γεφυρών και επιχειρήσεων- στη χώρα αξίας 100 δισ. δολαρίων (περίπου 90 δισ. ευρώ), προκαλώντας τεράστιο πλήγμα στην οικονομία, δήλωσε Ουκρανός κυβερνητικός αξιωματούχος.

Ο ανώτατος οικονομικός σύμβουλος της κυβέρνησης της Ουκρανίας, Όλεγκ Ουστένκο, ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εισβολής έχουν καταστρέψει μέχρι στιγμής υποδομές, κτίρια και άλλα φυσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας τουλάχιστον 100 δισ. δολαρίων.

Ο κ. Ουστένκο, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε σε διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώθηκε από το κέντρο μελετών Peterson Institute for International Economics ότι ο πόλεμος έχει προκαλέσει το πλήρες κλείσιμο του 50% των ουκρανικών επιχειρήσεων, ενώ οι άλλες μισές λειτουργούν πολύ κάτω από τις δυνατότητές τους.

«Η κατάσταση είναι πολύ πιο βαθιά από ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος», είπε. Πρόσθεσε ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα και το νόμισμα της Ουκρανίας παρέμειναν σταθερά, δεδομένων των συνθηκών.

Το κόστος ανοικοδόμησης που θα αντιμετωπίσει η Ουκρανία όταν τελειώσει ο πόλεμος θα είναι τεράστιο, κατέληξε.

Επανέλαβε, δε, την έκκλησή του για πλήρες, παγκόσμιο εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, περιγράφοντας τις πληρωμές για τα ενεργειακά προϊόντα της Ρωσίας ως «χρήματα αίματος». «Οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να πληρώνουν αυτό το τέρας που σκοτώνει τους ανθρώπους μας, αθώους ανθρώπους», είπε.

Ο μισός πληθυσμός του Κιέβου έχει εγκαταλείψει την πόλη από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, δήλωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο την Πέμπτη.

Πριν τη ρωσική εισβολή, το Κίεβο εκτιμάται πως είχε πληθυσμό περίπου 2,8 εκατ. κατοίκων.

Οι δυνάμεις της Μόσχας πιέζουν όλο και περισσότερο την ουκρανική πρωτεύουσα, σημειώνει το AFP.

