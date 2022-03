Ρομάν Αμπράμοβιτς: Εκπρόσωπος του επιβεβαιώνει τη δηλητηρίαση

Ένας εκπρόσωπος του Ρομάν Αμπράμοβιτς επιβεβαίωσε ότι ο Ρώσος ολιγάρχης εμφάνισε συμπτώματα δηλητηρίασης νωρίτερα αυτό το μήνα μετά από συνάντηση που είχε με Ουκρανούς διαπραγματευτές για να συζητήσουν για τις ειρηνευτικές συνομιλίες.

Σύμφωνα με το BBC, ο εκπρόσωπος δεν επιβεβαίωσε ποιος άλλος ήταν στόχος ή ποια ήταν η πηγή της επίθεσης.

Νωρίτερα, δημοσίευμα της Wall Street Journal ανέφερε ότι τρία άτομα που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις στο Κίεβο είχαν κόκκινα μάτια, συνεχές και επώδυνο δάκρυ και ξεφλούδισμα του δέρματος στα πρόσωπα και τα χέρια τους.

Εκτιμάται ότι ο Αμπράμοβιτς είναι καλά στην υγεία του, καθώς το περιστατικό συνέβη πριν από αρκετές εβδομάδες. Ο ίδιος θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις. Το BBC σημειώνει ότι «όσοι είναι κοντά στον Αμπράμοβιτς λένε ότι έχει συμμετάσχει σε πολλές συναντήσεις και εργάζεται μόνο για λογαριασμό του, αφού ισχυρίστηκε ότι του ζητήθηκε να βοηθήσει».

Το δηλητήριο «αρκούσε μόνο για να τους τρομάξει»

Σύμφωνα με την ερευνητική δημοσιογραφική ομάδα Bellingcat, τα θύματα της δηλητηρίασης είχαν καταναλώσει μόνο σοκολάτα και νερό τις ώρες πριν την έναρξη των συμπτωμάτων.

Σημειώνεται δε ότι η τοξική δόση δεν ήταν επαρκής για να σκοτώσει τα θύματα και «πιθανότατα είχε σκοπό να τα τρομάξει» αντί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη.

According to two consulted CW experts and a doctor, the symptoms were most consistent with variants of porphyrin, organophosphates, or bicyclic substances. A definitive determination was not possible due to the absence of specialized laboratory equipment near the victims. — Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022

Το δημοσίευμα της WSJ

Συμπτώματα που μοιάζουν με δηλητηρίαση παρουσίασαν ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς και διαπραγματευτές νωρίτερα αυτόν τον μήνα, έπειτα από συνάντηση στο Κίεβο, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Wall Street Journal.

Μετά τη συνάντηση στην ουκρανική πρωτεύουσα, ο Αμπράμοβιτς, ο οποίος μετέβη σε Μόσχα, Λβιβ και άλλους χώρους διαπραγματεύσεων, καθώς και τουλάχιστον δύο ανώτερα μέλη της ουκρανικής ομάδας εμφάνισαν συμπτώματα που περιελάμβαναν κόκκινα μάτια, συνεχή και επώδυνη δακρύρροια καθώς και ξεφλούδισμα του δέρματος στο πρόσωπο και στα χέρια τους, σύμφωνα με τις πηγές.

Σύμφωνα με το Αμερικανό ΜΜΕ, η ουκρανική πλευρά απέδωσε την δηλητηρίαση σε ενέργεια των «σκληροπυρηνικών» της Μόσχας, ώστε να σαμποτάρουν τις ειρηνευτικές συνομιλίες. Πηγή από το περιβάλλον του Αμπράμοβιτς είπε ότι δεν ήταν σαφές ποιος είχε βάλει στο στόχαστρο την ομάδα.

Ο κ. Αμπράμοβιτς και οι Ουκρανοί διαπραγματευτές, στους οποίους περιλαμβάνεται ο βουλευτής των Τατάρων της Κριμαίας Ρουστέμ Ουμέροφ, βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση πλέον και η ζωή τους δεν κινδυνεύει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Ζελένσκι, ο οποίος συναντήθηκε με τον Αμπράμοβιτς, δεν επηρεάστηκε. Ο εκπρόσωπος του Ζελένσκι είπε ότι δεν είχε πληροφορίες σχετικά με τις υποψίες για δηλητηρίαση.

Δυτικοί εμπειρογνώμονες που εξέτασαν το περιστατικό είπαν ότι ήταν δύσκολο να προσδιοριστεί εάν τα συμπτώματα προκλήθηκαν από χημικό ή βιολογικό παράγοντα ή από κάποιου είδους επίθεση ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.

Abramovich, along with another Russian entrepreneur, had taken part in the negotiations alongside Ukraine’s MP Rustem Umerov. The negotiation round on the afternoon of 3 March took place on Ukrainian territory, and lasted until about 10 pm. — Bellingcat (@bellingcat) March 28, 2022

«Ο Αμπράμοβιτς έχασε την όραση του για αρκετές ώρες»

Δημοσιογράφος του Guardian έκανε την ακόλουθη ανάρτηση: Μια πηγή με άμεση γνώση μόλις μου επιβεβαίωσε τις αναφορές του WSJ/Bellingcat ότι ο Αμπράμοβιτς υπέφερε από συμπτώματα δηλητηρίασης. «Ο Ρομάν έχασε την όρασή του για αρκετές ώρες» και νοσηλεύτηκε στην Τουρκία, είπε η πηγή».

A source with direct knowledge has just confirmed to me the WSJ/Bellingcat reports that Abramovich suffered symptoms of poisoning. “Roman lost his sight for several hours” and was treated in Turkey, the source said. — Shaun Walker (@shaunwalker7) March 28, 2022

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr