Πόλεμος στην Ουκρανία, 33η ημέρα εισβολής – Ολες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

Καμία σημαντική αλλαγή στην διάταξη των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ουκρανία δεν έχει γίνει τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τις υπηρεσίες πληροφοριών της Μ.Βρετανίας. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι Ρώσοι έχουν κερδίσει έδαφος στη Μαριούπολη όπου συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις.

