Moskva, Φιδονήσι και «υψωμένο δάχτυλο» σε ουκρανικό γραμματόσημο

Τον γύρο του κόσμου κάνει η νέα σειρά γραμματοσήμων που εξέδωσαν τα Ουκρανικά Ταχυδρομεία, με τη φράση «Ρωσικό πλοίο, άντε γ…», αποτυπώνοντας τους στρατιώτες στο μικρό νησάκι στη Μαύρη Θάλασσα που αρνήθηκαν να παραδοθούν και να εγκαταλείψουν τις θέσεις τους.

Στο γραμματόσημο που σχεδίασε ο Μπόρις Γκροκ καταγράφεται ένα στρατιώτης να κάνει μια χειρονομία στο ρωσικό καταδρομικό Moskva, το οποίο υπέστη «σοβαρές ζημιές» από χτύπημα δύο πυραύλων σύμφωνα με τους Ουκρανούς.

Ο καλλιτέχνης ανέφερε ότι εντυπωσιάστηκε τόσο πολύ από την άρνηση των στρατιωτών να παραδοθούν που αποφάσισε να δώσει το σχέδιο στα Ουκρανικά Ταχυδρομεία για να ανυψώσει το ηθικό του λαού.

Ukrposhta put into circulation postage stamps “Russian warship, go fuck yourself!”. pic.twitter.com/YC3o4idGyH

— The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) April 13, 2022