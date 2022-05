Βασίλισσα Ελισάβετ: Από τη μουσική μέχρι την τηλεόραση – Πώς έγινε μέρος της ποπ κουλτούρας

Απεικονίζεται σε χαρτονομίσματα, κέρματα και γραμματόσημα. Εξυμνείται σε αθλητικούς αγώνες και άλλα δημόσια γεγονότα, ενώ κάθε Χριστούγεννα, εκατομμύρια σπίτια παρακολουθούν το τηλεοπτικό μήνυμα που απευθύνει στους Βρετανούς πολίτες.

Η βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία φέτος γιορτάζει 70 χρόνια στον θρόνο (Πλατινένιο Ιωβηλαίο), έχει εμπνεύσει την ποπ κουλτούρα: το πρόσωπό της πρωταγωνιστεί σε διάσημα έργα τέχνης όπως η σειρά μεταξοτυπιών Reigning Queens του Άντι Γουόρχολ το 1985 και έχει αναφερθεί στη μουσική μέσα από τραγούδια όπως τα «God Save the Queen» των Sex Pistols και «The Queen is Dead» των The Smiths. Ωστόσο, ο στίχος αυτών των τραγουδιών δεν είναι πάντα φιλικός, καθώς και τα δύο ήταν «ύμνοι» για τους αντιμοναρχικούς του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το γεγονός ότι η παρουσία της στον βασιλικό θρόνο μετρά πολλά χρόνια, σημαίνει ότι είναι η μόνη μονάρχης που έχει γνωρίσει ποτέ η πλειοψηφία όσων ζουν σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως, ποια είναι στην πραγματικότητα η βασίλισσα Ελισάβετ Β’;

Η βασίλισσα δεν δίνει συνεντεύξεις, τα προσωπικά της έγγραφα είναι καλά σφραγισμένα και τα πρόσωπα του στενού της κύκλου επιλέγονται πάνω απ’ όλα για την εχεμύθεια τους.

Από το «Royal Family» στο «Elizabeth: The Unseen Queen»

Καθώς η κοινωνία αλλάζει, υπάρχουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με φαινομενικά πιο προσωπικά θέματα της βασίλισσας, ωστόσο ακόμη και αυτές προστατεύονται με ιδιαίτερο ζήλο. Το 1969, μεταδόθηκε το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Royal Family» που παρουσίαζε έναν χρόνο από τη ζωή της. Παρά το γεγονός όμως ότι προσέλκυσε 30 εκατομμύρια θεατές σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, το φιλμ δεν προβλήθηκε ολόκληρο παρά μόνο για άλλη μια φορά.

Για να γιορτάσουν το φετινό Πλατινένιο Ιωβηλαίο, τα στούντιο του BBC γύρισαν ένα ντοκιμαντέρ διάρκειας 75 λεπτών όπου αφηγείται η ίδια η βασίλισσα και περιέχει πλάνα – που δεν είχαν δει ποτέ πριν το φως της δημοσιότητας – από ιδιωτικές οικογενειακές στιγμές που κατέγραψαν μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Το «Elizabeth: The Unseen Queen» περιέχει πλάνα της νεαρής πριγκίπισσας Ελισάβετ να επιδεικνύει στο ευρύ κοινό ένα δαχτυλίδι πριν γίνει γνωστός ο αρραβώνας της με τον πρίγκιπα Φίλιππο, να είναι με τα μικρά παιδιά της, τον πρίγκιπα Κάρολο και την πριγκίπισσα Άννα και να περνά χρόνο με τον θείο της τον πρίγκιπα Γεώργιο τον Δούκα του Κεντ. Ωστόσο δεν υπήρχε κανένα πλάνο, από αυτά στα οποία είχε πρόσβαση το BBC, με περιεχόμενο που να αφορά την περίοδο μετά τη στέψη της.

Και έτσι η ζωή της από εκεί κι έπειτα παραμένει ένα μυστήριο. Επομένως, είναι φυσικό οι συγγραφείς μυθοπλασίας να επιδιώκουν να καλύψουν αυτό το κενό. Οι φαντασιακές απεικονίσεις της βασίλισσας στο χαρτί, τη θεατρική σκηνή, τη μεγάλη και μικρή οθόνη δεν προσπαθούν μόνο να μεταφέρουν ένα πληρέστερο πορτρέτο της ίδιας της γυναίκας, αλλά πληροφορούν τους θεατές για το πως εξελίσσεται η βρετανική κουλτούρα προς αυτόν τον θεσμό.

Η βασιλεία της Ελισάβετ στο θέατρο

Ο πρώτος δραματουργός που απεικόνισε τη Βρεττανή μονάρχη σε θεατρικό έργο ήταν ο Άλαν Μπένετ στο «A Question of Attribution» που έκανε πρεμιέρα στο Εθνικό Θέατρο του Λονδίνου το 1988 και αναφέρονταν στον κατάσκοπο του Κέιμπριτζ και βασιλικό σύμβουλο τέχνης Άντονι Μπλαντ. Στο έργο αυτό, η βασίλισσα παρουσιάζεται να έχει έμφυτη οξυδέρκεια και να ασκεί έντονη γοητεία και ο υπαινιγμός που γίνεται είναι ότι γνώριζε πως ο Μπλαντ ήταν Σοβιετικός κατάσκοπος.

Όταν η συγγραφέας Έμα Τέναντ δημοσίευσε το 2009 το μυθιστόρημά της «The Autobiography of the Queen», το Παλάτι του Μπάκιγχαμ είχε ήδη ξεπεράσει τη δυσφορία των πολιτών για τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα, αλλά και τον θόρυβο στη Βουλή για τις παραχωρήσεις που έγιναν σε ανήλικα μέλη της βασιλικής οικογένειας, τη δίκη του πρώην βασιλικού μπάτλερ Πωλ Μπάρελ και διάφορες άλλες δυσάρεστες καταστάσεις όπως η φωτογράφιση του πρίγκιπα Χάρι με ναζιστικά εμβλήματα.

Η Βασίλισσα αποδείχθηκε ακαταμάχητο θέμα για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο κατά τη διάρκεια της βασιλείας της, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 2000 όταν ο ρόλος αυτός προσέλκυσε μερικά από τα πιο διάσημα αστέρια του θεάτρου και της οθόνης.

«The Queen»

Η καμπή ήρθε το 2006 με την ταινία του Πίτερ Μόργκαν «The Queen» με την Έλεν Μίρεν στο ρόλο της Ελισάβετ που προσπαθεί να επιτελέσει τα καθήκοντά της ως μητριάρχης, επικεφαλής μιας οικογένειας που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ιδιωτικά την απώλεια της πριγκίπισσας Νταϊάνα και ταυτόχρονα τις απαιτήσεις ενός θλιμμένου κοινού που πενθούσε.

Η επιτυχία του ιστορικού αυτού δράματος οδήγησε στη συγκέντρωση δεκάδων υποψηφιοτήτων για βραβεία BAFTA και τα βραβεία της Ακαδημίας, ενώ η Μίρεν κέρδισε Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου. Αυτό αποτέλεσε την αρχή της αγάπης του Μόργκαν με τη βασιλική οικογένεια.

Στη θεατρική σκηνή, ακόμα ένα έργο με θέμα τη βασιλική οικογένεια ήταν το «The Audience» σε West End και Broadway με την Μίρεν και την Κριστίν Σκοτ Τόμας στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Λονδρέζικης αυτής παραγωγής. Η πλοκή του έργου εστίαζε στις εβδομαδιαίες συναντήσεις που έχει η βασίλισσα με τους πρωθυπουργούς της, από την αρχή της βασιλείας της το 1952 μέχρι σήμερα.

Η Κλερ Φόι Φωτ. Netflix

«The Crown» στο Netflix

Η ζωή και η βασιλεία της Ελισάβετ στο πέρασμα των δεκαετιών εξερευνήθηκε αργότερα με περισσότερες λεπτομέρειες στην πλούσια και πολύ ακριβή παραγωγή του Netflix, «The Crown». Η δημοφιλής και βραβευμένη σειρά του Πίτερ Μόργκαν αλλάζει ηθοποιούς κάθε δύο σεζόν για να ταιριάζει με τη βασίλισσα και τα μέλη της υπόλοιπης οικογένεια καθώς μεγάλωναν.

Η πρώτη ηθοποιός που υποδύθηκε την Ελισάβετ ήταν η Κλερ Φόι, η οποία αρχικά απεικονίζεται ως μια ξέγνοιαστη νεαρή μητέρα και σύζυγο που πρέπει ξαφνικά να αναλάβει την ευθύνη να συνεχίσει τη βασιλική κληρονομιά μόλις λίγους μήνες μετά τον γάμο της.

Στην τρίτη και τέταρτη σεζόν τον ρόλο ενσάρκωσε η πολυβραβευμένη ηθοποιός Ολίβια Κόλμαν και ο Μόργκαν ανακοίνωσε ότι στους δύο τελευταίους κύκλους επεισοδίων στο ρόλο θα παρακολουθήσουμε την Ιμέλντα Στόντον.

Το τελευταίο κεφάλαιο του «The Crown» που θα κυκλοφορήσει σε δύο μέρη, θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στη βασίλισσα Ελισάβετ και θα έχει το ίδιο βασικό καστ όπως και στην πέμπτη σεζόν. Πιστεύεται όμως ότι θα υπάρξουν και μερικές νέες προσθήκες στην ιστορία. Μαζί με αυτές είναι και η Δούκισσα του Κέιμπριτζ Κέιτ Μίντλετον, η οποία θα εμφανιστεί καθώς αναπτύσσεται το ειδύλλιό της με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Η βασίλισσα, όμως, δεν απεικονίζονταν πάντα στην οθόνη ως ενήλικας. Στο φιλμ «A Royal Night Out» (2015), οι έφηβες πριγκίπισσες Ελισάβετ και Μάργκαρετ βγαίνουν κρυφά από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να συμμετάσχουν στους εορτασμούς της Ημέρας VE (Νίκης στην Ευρώπη) το 1945 με τον υπόλοιπο κόσμο που βρίσκεται στο δρόμο και να επιστρέφουν νωρίς το πρωί στα δωμάτιά τους.

Πολλές ηθοποιοί έχουν υποδυθεί τη βασίλισσα, λίγες όμως είναι αυτές που ανέλαβαν τον ρόλο για περισσότερο από μία φορές. Όπως για παράδειγμα η Ζανέτ Τσαρλς, η ομοιότητα της οποίας με τη βασίλισσα Ελισάβετ Β’ την έκανε να συμμετάσχει σε μερικές από τις μεγαλύτερες κωμωδίες της δεκαετίας του 1980.

Ας μην ξεχνάμε βέβαια την εμφάνιση της Ελισάβετ όταν υποδύθηκε τον εαυτό της σε σκετς με τον Ντάνιελ Κρέγκ, για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012 που επιμελήθηκε ο σκηνοθέτης Ντάνι Μπόιλ.

Με πληροφορίες από το BBC, το Belfast Telegram