Τουρκικό Λιμενικό: «Η Ελλάδα υπεύθυνη για κάθε μετανάστη που έχασε τη ζωή του»

Απάντηση στον Νότη Μηταράκη ο οποίος χθες με αφορμή το νέο ναυάγιο με μετανάστες ανοιχτά της Δήλου κάλεσε την Τουρκία να συνεργαστεί έδωσε σήμερα η Τουρκική Ακτοφυλακή.

Στην ανακοίνωση τους οι Τούρκοι κατηγορούν την Ελλάδα για απωθήσεις μεταναστών στην θάλασσα και επιρρίπτουν στη χώρα μας την ευθύνη για όσους έχουν χάσει τη ζωή τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της τουρκικής ακτοφυλακής:

«Ως Διοίκηση Ακτοφυλακής, επιθεωρούμε συνεχώς όλες τις οδούς διέλευσης για να αποτρέψουμε παράτυπους μετανάστες. Ειδικότερα, επιχειρούμε 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, από θάλασσα, ξηρά και αέρα για να αποτρέψουμε να πεθάνουν παράτυποι μετανάστες που απωθούνται στα τουρκικά χωρικά ύδατα από την Ελληνική Ακτοφυλακή και αφήνονται στο έλεος της τύχης.

Οι ιστορίες των παράτυπων μεταναστών που διασώθηκαν από την Τουρκική Ακτοφυλακή σε όλα σχεδόν τα περιστατικά απωθήσεων συνεχίζουν να αποκαλύπτουν στην παγκόσμια κοινή γνώμη με όλη τους τη σαφήνεια με ποιόν τρόπο η Ελλάδα αγνόησε τις ζωές των μεταναστών και τους απώθησε πίσω στα Τουρκικά χωρικά ύδατα.

Οι ιστορίες των παράτυπων μεταναστών κάνουν όλο τον κόσμο να σκέφτεται ξανά και ξανά για την ανθρωπότητα, ακόμη και να ντρέπεται για λογαριασμό της ανθρωπότητας. Πολλοί μετανάστες, που ξυλοκοπήθηκαν, τους πέρασαν χειροπέδες, τους πήραν τα τιμαλφή τους, τους πήραν τις μηχανές των σκαφών, τους έκοψαν τους σωλήνες βενζίνης, και ακόμα και τους πέταξαν στη θάλασσα περνώντας χειροπέδες στα χέρια τους, χωρίς να λάβουν υπόψιν τους αν είναι γυναίκες ή παιδιά, επαναφέρονται στη ζωή με τις επιτυχημένες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που διοργανώνει η Διοίκησή μας.

Η Διοίκηση της Τουρκικής Ακτοφυλακής, από την έναρξη των περιστατικών απωθήσεων το έτος 2020, έχει διασώσει 33.964 παράτυπους μετανάστες σε 1.295 περιστατικά απωθήσεων που πραγματοποιήθηκαν από στελέχη της Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Τα τελευταία χρόνια, οι παράτυποι μετανάστες έχουν αλλάξει την οδό διέλευσης στη θάλασσα προς την Ιταλία, καθώς είναι εκτεθειμένοι στην πολιτική καταπίεσης και τη στρατηγική απωθήσεων που εφαρμόζουν οι δυνάμεις της Ελληνικής Ακτοφυλακής. Αυτή η διαδρομή κάνει το ήδη επικίνδυνο ταξίδι της μετανάστευσης ακόμη πιο επικίνδυνο. Μεγαλύτερα θαλάσσια σκάφη φορτώνονται με παράτυπους μετανάστες πολύ πέραν της χωρητικότητάς τους, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές. Η Ελλάδα είναι υπεύθυνη για κάθε έναν από τους παράτυπους μετανάστες που έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια αυτών των επικίνδυνων ταξιδιών, συμπεριλαμβανομένης της διαδρομής της Ιταλίας.

Προκειμένου η χώρα μας, η οποία εκπληρώνει όλες τις ευθύνες που επιβάλλονται με τη συμφωνία της 18ης Μαρτίου 2016, να περιορίσει βιώσιμα τις παράτυπες διελεύσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι επιτακτική ανάγκη να εκπληρώσει την ίδια συμφωνία και η Ελλάδα. Και να σταματήσει να απωθεί τους παράτυπους μετανάστες κατά παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου.

Προκειμένου να τερματιστούν οι απωθήσεις με θανάτους και βασανιστήρια, να αποτραπεί η απώλεια ζωής περισσότερων παράτυπων μεταναστών και να τερματιστεί αυτή η δίωξη, καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ελληνικές αρχές, που αγνοούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, να ενεργήσουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα».

Η ανακοίνωση ήρθε σε απάντηση της τοποθέτησης του κ. Μηταράκη, που υποστήριξε ότι «Η Τουρκία μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά, συνεργαζόμενη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα για να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές και να εκριζώσει δίκτυα λαθροδιακινητών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας του 2016».

Συγκεκριμένα ο κ. Μηταράκης έγραψε στην ανάρτησή του στο twitter:

«8 μετανάστες αγνοούνται και 104 διασώθηκαν στις Κυκλάδες από ένα ιστιοπλοϊκό που έφυγε από τις τουρκικές ακτές για την Ευρώπη. Η Τουρκία μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά, συνεργαζόμενη με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, για να προστατεύσει ανθρώπινες ζωές και να εκριζώσει δίκτυα λαθροδιακινητών, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας του 2016».

