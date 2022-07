Στέιτ Ντιπάρτμεντ για χάρτη Μπαχτσελί: Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται

«Η θέση μας σε αυτό το θέμα είναι ξεκάθαρη, η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται», σημειώνει εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχετικά με την δημοσιοποίηση από τον κυβερνητικό εταίρο του Ταγίπ Ερντογάν τουρκικού χάρτη που απεικονίζει πολλά νησιά του Αιγαίου αλλά και την Κρήτη ως τουρκικά εδάφη.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, είχε φωτογραφηθεί με τον συγκεκριμένο χάρτη κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στα γραφεία των Γκρίζων Λύκων, οι οποίοι είναι παρακλάδι του κόμματός του.

Απαντώντας σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών για το εάν η Ουάσιγκτον ανησυχεί για την εμπέδωση ενός εθνικιστικού και αναθεωρητικού κλίματος στη γειτονική χώρα, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ξεκαθάρισε με τον πιο σαφή τρόπο ότι για τις ΗΠΑ η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται.

Συνεχίζοντας, επανέλαβε τη πάγια θέση της Ουάσιγκτον, η οποία καλεί τους δύο νατοϊκούς συμμάχους να εργαστούν με διπλωματικό τρόπο για την επίλυση των διαφορών τους και να απέχουν από ρητορική που μπορεί να οδηγήσει στην αναζωπύρωση των εντάσεων.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, την Ελλάδα και την Τουρκία, να συνεργαστούν για τη διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας στην περιοχή και για την επίλυση των διαφορών με διπλωματικό τρόπο. Προτρέπουμε τους συμμάχους μας να αποφύγουν τη ρητορική και τις ενέργειες που θα μπορούσαν να αυξήσουν περαιτέρω την ένταση».

Σημειώνεται ότι, σε ανάρτησή του στο twitter, o αντιπροέδρος του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP) και βουλευτής Κωνσταντινούπολης, Σεμίχ Γιαλτσίν, απάντησε στον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τον προκλητικό χάρτη.

Ο Γιαλτσίν υποστηρίζει πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τον οποίο χαρακτηρίζει «πιόνι του Γάλλου προέδρου Μακρόν», «πανικοβλήθηκε όταν είδε τον χάρτη των νησιών του Αιγαίου».

