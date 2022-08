Ρωσία: Έρευνα για τον θάνατο της κόρης του Αλεξάντρ Ντούγκιν – Η Ουκρανία αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή

Έρευνα για τον θάνατο της Ντάρια Ντούγκινα, κόρης του στενού συμμάχου του Πούτιν, Αλεξάντρ Ντούγκιν, από έκρηξη στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε κοντά στη Μόσχα, ξεκίνησαν οι ρωσικές αρχές.

Η ρωσική επιτροπή έρευνας ανακοίνωσε ότι εξετάζει «όλες τις εκδοχές» σχετικά με το συμβάν, το οποίο αντιμετωπίζει ως ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης η Ντάρια Ντούγκινα έχασε τη ζωή της όταν σημειώθηκε έκρηξη στο αυτοκίνητό της κοντά στη Μόσχα, ενώ επέστρεφε στο σπίτι της.

Θεωρείται ότι ο πατέρας της, ο Ρώσος υπερεθνικιστής φιλόσοφος Αλεξάντρ Ντούγκιν, ο οποίος είναι γνωστός ως «ο εγκέφαλος του Πούτιν», μπορεί να ήταν ο στόχος της επίθεσης.

Το Κίεβο αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση. Μιλώντας στην ουκρανική τηλεόραση, ο σύμβουλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μικαΐλο Ποντολιάκ, ανέφερε ότι «η Ουκρανία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με αυτό, γιατί δεν είμαστε εγκληματικό κράτος όπως η Ρωσία, ούτε τρομοκρατικό».

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα, πατέρας και κόρη επρόκειτο να επιστρέψουν από εκδήλωση το βράδυ του Σαββάτου με το ίδιο αυτοκίνητο, ωστόσο ο Ντούγκιν αποφασίσει να ταξιδέψει χωριστά την τελευταία στιγμή.

BREAKING: Daughter of Aleksandr Dugin, who is often called “Putin’s brain,” killed in car explosion near Moscow pic.twitter.com/pSkBK8ENGO

— BNO News (@BNONews) August 20, 2022