Επίθεση Σοϊλού σε ΗΠΑ: «Οι πρέσβεις τους αγωνιούν πώς θα κάνουν πραξικόπημα»

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ. Επίθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού, υποστηρίζοντας ότι κάθε Αμερικανός πρέσβης στην Αγκυρα «έχει την αγωνία πώς θα κάνει πραξικόπημα ή θα βάλει κάποιους να κάνουν πραξικόπημα. Αυτή είναι βασική ατυχία της Τουρκίας».

Σε δηλώσεις του, ο Σουλεϊμάν Σοϊλού σημείωσε: «Από εδώ απευθύνομαι στον πρέσβη των ΗΠΑ. Ξέρω καλά ποιους δημοσιογράφους βάζεις να γράφουν. Να αποσύρεις τα βρώμικα χέρια σου πάνω από την Τουρκία! Το ξαναλέω. Να αποσύρεις τα βρώμικα χέρια σου πάνω από την Τουρκία».

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Πέμπτη, ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού έκανε λόγο για «ψυχολογικό πόλεμο» εναντίον της Τουρκίας από ισχυρές δυτικές χώρες, με πρόσχημα τον αυξημένο κίνδυνο τρομοκρατικών ενεργειών και πραγματικό στόχο να πληγεί η τουριστική βιομηχανία της χώρας.

«Τη στιγμή που διακηρύσσουμε τον στόχο μας για 60 εκατ. τουρίστες, ύστερα από μια χρονιά όπου 51,5 εκατ. τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα με αποτέλεσμα να υπάρξει εισροή συναλλάγματος 46 δισ. δολ., αυτοί (οι Δυτικοί) βρίσκονται ένα βήμα από την εξαπόλυση ενός νέου ψυχολογικού πολέμου εναντίον της Τουρκίας», δήλωσε ο Σοϊλού.

Αφορμή για τις καταγγελίες του Τούρκου αξιωματούχου στάθηκε η απόφαση της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Ολλανδίας και άλλων δυτικών χωρών να κλείσουν τα προξενεία τους στην Κωνσταντινούπολη, την περασμένη εβδομάδα.

Δικαιολογώντας την απόφαση του Βερολίνου, η γερμανική πρεσβεία στην Αγκυρα επικαλέστηκε τον κίνδυνο επιθέσεων εκδίκησης για τις πρόσφατες αντιμουσουλμανικές διαδηλώσεις σε ευρωπαϊκές χώρες (Σουηδία και Δανία) όπου ακροδεξιοί έκαψαν αντίγραφα του Κορανίου.

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ταξιδιωτική οδηγία, συνιστώντας ιδιαίτερη προσοχή στους Αμερικανούς πολίτες που επισκέπτονται αυτή την εποχή την Τουρκία. Χθες, το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τους πρεσβευτές εννέα χωρών που έκλεισαν τα προξενεία τους προκειμένου να τους επιδώσει διαβήματα διαμαρτυρίας.

Την ανησυχία των δυτικών πρωτευουσών τροφοδότησε η φονική βομβιστική επίθεση του Νοεμβρίου στην κεντρική οδό Ιστικλάλ της Κωνσταντινούπολης, όπου βρίσκονται τα προξενεία αρκετών χωρών.

Το πρωί της Παρασκευής, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου εξαπέλυσε πυρά κατά χωρών της Δύσης που κλείνουν τα προξενεία τους στην Κωνσταντινούπολη για λόγους ασφαλείας.

Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας έκανε λόγο για εσκεμμένη ενέργεια, προσθέτοντας ότι οι χώρες που έκλεισαν τα προξενεία τους θα πρέπει να ενημερώσουν τις τουρκικές αρχές εάν υπάρχει τρομοκρατική απειλή.

Οπως τόνισε, οι χώρες αυτές δεν έχουν μοιραστεί «συγκεκριμένες» πληροφορίες και έγγραφα με την Αγκυρα.

Countries should notify Türkiye if there is a terrorist threat, Foreign Minister Cavusoglu says, adding they are not sharing ‘concrete’ information, documents with Ankara

