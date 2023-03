Οι αρχές της Χαβάης καταγγέλλουν δεκάδες κολυμβητές για παρενόχληση δελφινιών

Ένα περιστατικό «επιθετικής» παρενόχλησης δελφινιών από ομάδα δεκάδων τουριστών διερευνούν οι αρχές της Χαβάης.

Το κολύμπι με δελφίνια είναι δημοφιλής τουριστική δραστηριότητα στη Χαβάη, ωστόσο ο ομοσπονδιακός νόμος απαγορεύει το κολύμπι σε απόσταση μικρότερη των 45 μέτρων.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια ελέγχου ρουτίνας την Κυριακή, οι αρχές κατέγραψαν 33 τουρίστες που κολυμπούσαν στο Honaunau Bay, ακολουθώντας εμμονικά μια αγέλη δελφινιών.

Όπως αποτυπώνεται και στο σχετικό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το τμήμα φυσικών πόρων της Χαβάης, οι κολυμβητές κινούνται προς τα δελφίνια, ενώ αυτά απομακρύνονται διαρκώς.

A pod of wild dolphins near the Big Island were allegedly harassed by a group of 33 swimmers, Hawaii authorities said Tuesday.

