Αμερικανοί αναλυτές: Η δολοφονία του Ρώσου μπλόγκερ «ίσως είναι προειδοποίηση στον ίδιο τον Πριγκόζιν»

Η «δολοφονία» του Ρώσου στρατιωτικού μπλόγκερ, ειδικού σε στρατιωτικά θέματα, Βλάντλεν Τατάρσκι ίσως αποκαλύψει «περαιτέρω ρήγματα εντός Κρεμλίνου και των εσωτερικών κύκλων του», υποστηρίζει αμερικανική δεξαμενή σκέψης.

Ο Τατάρσκι, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Μαξίμ Φόμιν, σκοτώθηκε μετά από έκρηξη σε καφετέρια που φέρεται να ήταν ιδιοκτησίας του επικεφαλής των μισθοφόρων Wagner, Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Ήταν ένας από τους πιο επιδραστικούς στρατιωτικούς μπλόγκερ και «διακεκριμένη προσωπικότητα» στον ρωσικό χώρο της πολεμικής πληροφόρησης.

Στην τελευταία ενημέρωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, το ISW (Institute for the Study of War) ανέφερε πως πηγές από το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών αποκάλυψαν ότι οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας γνώριζαν «για τα σχέδια δολοφονίας του Φόμιν εδώ και καιρό».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Φόφιν ήταν ένας «κατάδικος προσκείμενος στη Wagner που απέδρασε από τη φυλακή της περιφέρειας του Ντονέτσκ κατά τα αρχικά στάδια της εισβολής της Ρωσίας στο Ντονμπάς, το 2014».

Όπως σημειώνει το ISW, ο θάνατός του είναι πιθανότατα μέρος «ενός ευρύτερου μοτίβου κλιμάκωσης των ρωσικών εσωτερικών συγκρούσεων» στις οποίες εμπλέκονται ο Πριγκόζιν και η ομάδα Wagner.

«Ο Φόμιν είχε παρευρεθεί σε άλλη μία εκδήλωση νωρίτερα εντός της ημέρας (σ.σ Κυριακής 2 Απριλίου) χωρίς κάποιο επεισόδιο, οπότε φαίνεται πως η επίθεση ήταν ενορχηστρωμένη σκοπίμως σε ένα χώρο ιδιοκτησίας του Πριγκόζιν» προσθέτει το ISW.

«Η δολοφονία του Φόμιν ίσως λειτουργεί ως προειδοποίηση στον Πριγκόζιν που ολοένα και περισσότερο αμφισβητεί τον πυρήνα της ρητορικής του Κρεμλίνου για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ έστω και εμμέσως εκδηλώνει ενδιαφέρον για τη ρωσική προεδρία, είτε σε ανταγωνισμό με τον Πούτιν είτε ως διάδοχός του» σημειώνεται.

Άλλη μια ερμηνεία που δίνει το αμερικανικό think tank ως προς την επίθεση, είναι πως ίσως αποτελούσε μήνυμα προς τους ίδιους τους Ρώσους πολίτες, αποσκοπώντας στην «αυτολογοκρισία» όσων αμφισβητούν την πρόοδο του πολέμου.

Πηγή SkyNews

