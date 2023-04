Ελον Μασκ: Γιατι θεωρεί την έκρηξη του Starship της SpaceX ως μια «επιτυχή αποτυχία»

Η έκρηξη του πυραύλου Starship της SpaceX λίγα λεπτά μετά την εκτόξευσή του αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα «επιτυχούς αποτυχίας», μιας επιχειρησιακής φόρμουλας που έχει ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό την εταιρεία του Ελον Μασκ, σύμφωνα με ειδικούς.

Ειδικότερα, αντί το γεγονός να θεωρηθεί ως «αναποδιά», οι ειδικοί αναφέρουν ότι η απώλεια του πυραύλου θα βοηθήσει στην επιτάχυνση της ανάπτυξής του.

Οι εικόνες του Starship να βγαίνει εκτός ελέγχου σε ύψος περίπου 20 μιλίων, ενώ ήταν τοποθετημένο στον ενισχυτή πυραύλων Super Heavy προτού το σκάφος εκραγεί, κυριάρχησαν στα ΜΜΕ.

Η SpaceX αναγνώρισε ότι πολλοί από τους 33 ισχυρούς κινητήρες του Super Heavy δεν λειτούργησαν σωστά κατά την άνοδο και πως τόσο ο ενισχυτικός πύραυλος όσο και το Starship απέτυχαν να διαχωριστούν πριν τερματιστεί η μοιραία πτήση.

Ωστόσο, τα στελέχη της SpaceX, συμπεριλαμβανομένου του Μασκ- του ιδρυτή, χαιρέτισαν τη δοκιμαστική πτήση αναφέροντας ότι πέτυχε τον σημαντικό στόχο της εκτόξευσης του πυραύλου, παρέχοντας παράλληλα πλούσια στοιχεία που θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη του Starship.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!

Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK

— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023