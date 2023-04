Ιστορική απόφαση: Ο Πάπας Φραγκίσκος δίνει για πρώτη φορά δικαίωμα ψήφου σε γυναίκες στη Σύνοδο των Επισκόπων

Το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες αποφάσισε να δώσει ο πάπας Φραγκίσκος στην επερχόμενη Σύνοδο των επισκόπων, τον Οκτώβριο, σε μια παγκόσμια πρώτη και πρωτοφανή αλλαγή που αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία του να δώσει στις γυναίκες περισσότερες ευθύνες στη λήψη αποφάσεων.

Οι νέοι κανόνες που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη, δίνουν σε πέντε μοναχές το δικαίωμα ψήφου στη Σύνοδο των Επισκόπων που λειτουργεί συμβουλευτικά στον εκάστοτε πάπα.

Στο παρελθόν, οι γυναίκες επιτρεπόταν να συμμετέχουν στις συνόδους μόνο για να παρακολουθήσουν τις εργασίες τους.

Οι άνδρες θα εξακολουθήσουν να έχουν την πλειοψηφία των ψήφων στη σημαντική αυτή σύναξη. Ωστόσο, η μεταρρύθμιση αυτή σηματοδοτεί μια κομβική αλλαγή για τη Ρωμαιοκαθολική εκκλησία που εδώ και αιώνες ελέγχεται από άνδρες.

Η Διάσκεψη για τη χειροτονία των γυναικών με έδρα τις ΗΠΑ, η οποία προωθεί την πρωτοβουλία των γυναικών – ιερέων, χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση «μια σημαντική ρωγμή της γυάλινης οροφής».

«Εδώ και χρόνια, οι εκπρόσωποι του Βατικανού και οι επίσκοποι αντιστέκονταν, μετακινώντας το “τέρμα” σε κάθε σύνοδο σχετικά με το γιατί δεν επιτρεπόταν στις γυναίκες να ψηφίζουν. Ο σιωπηρός λόγος ήταν πάντα ο σεξισμός» σημειώνει η ομάδα στο Twitter.

In the near future, we hope that the synod continues to develop into a fully representative body of the people of God. This is an important step on the path toward gender parity, and we will continue our persistent efforts to work for lasting structural changes in the church.

— #OrdainWomen find us on IG @womensordination (@OrdainWomen) April 26, 2023