Τζέφρι Χίντον: Η πορεία του «νονού της ΑΙ» που μετάνιωσε για το έργο της ζωής του

«Ο Τζέφρι Εβερεστ Χίντον είναι διεθνώς διακεκριμένος για την εργασία του σε τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, ειδικά για το πώς μπορούν να σχεδιαστούν για να μαθαίνουν χωρίς τη βοήθεια ενός ανθρώπινου δασκάλου. Αυτό μπορεί να είναι η αρχή για αυτόνομες έξυπνες μηχανές που μοιάζουν με τον εγκέφαλο». Κάπως έτσι είχε υποδεχθεί η Βασιλική Εταιρεία τον Τζέφρι Χίντον στις περίφημες τάξεις της, ήδη από το 1998.

Ο ίδιος, έπειτα από ένα μακρύ ταξίδι δεκαετιών, έκανε αυτό που έβαζε τις «μηχανές» του να κάνουν: έμαθε από την εμπειρία, έγινε φορέας της βαθιάς μάθησης (deep learning) που ο ίδιος ανέπτυξε και αποφάσισε να μιλήσει ελεύθερα γι’ αυτήν. Ο Τζέφρι Χίντον τάραξε τα παγκόσμια νερά με την απόφασή του να παραιτηθεί από την Google, όπου επί μία δεκαετία ανέπτυσσε εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) για την εταιρεία, και να μιλήσει ανοιχτά για τους κινδύνους που εγκυμονεί το «βαφτιστήρι» του.

In the NYT today, Cade Metz implies that I left Google so that I could criticize Google. Actually, I left so that I could talk about the dangers of AI without considering how this impacts Google. Google has acted very responsibly.

— Geoffrey Hinton (@geoffreyhinton) May 1, 2023