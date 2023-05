Σερβία: Ο 14χρονος είχε προσχεδιάσει το μακελειό – Βρέθηκε λίστα με τα θύματα

Πρόκειται για είδηση που παγώνει το αίμα – στις ΗΠΑ είναι συνήθης, σε χώρες της Ευρώπης, όμως, δεν υπάρχει προηγούμενο με αυτού του είδους το μακελειό μέσα σε σχολεία.

Το πρωί της Τετάρτης, το Βελιγράδι πάγωσε στο άκουσμα της είδησης, ότι ένας 14χρονος μαθητής εισέβαλε ένοπλος στο σχολείο του, άνοιξε πυρ και δολοφόνησε εννέα ανθρώπους – 8 μαθητές και έναν φύλακα.

Οι πληροφορίες από τη σερβική πρωτεύουσα είναι καταιγιστικές – και έτι περαιτέρω σοκαριστικές. Ο 14χρονος φέρεται να είχε προσχεδιάσει προσεκτικά τη δολοφονική του επίθεση.

Στο σπίτι του μάλιστα, οι αρχές βρήκαν λίστα με ονόματα των μαθητών που ήθελε να δολοφονήσει, όπως επίσης το όνομα της δασκάλας της Ιστορίας.

Βρέθηκε επίσης σχεδιάγραμμα του σχολείου.

#Breaking School shooting in #Belgrade #Serbia . The shooter (14yrs old) already had kill list and school floor plan prepared in advance. #schoolshooting #school pic.twitter.com/VDyJicfKHZ

— Serbian Team UN SC 1244 🇷🇸 (@SerbianTeam) May 3, 2023