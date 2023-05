Οργή Ερντογάν για Economist: Δεν θα επιτρέψουμε να κατευθύνουν την εθνική βούληση

Εντείνονται οι αντιδράσεις στο στρατόπεδο του Ταγίπ Ερντογάν κατά δυτικών μέσων ενημέρωσης, στην τελική ευθεία πριν από τις τουρκικές εκλογές.

Tο χθεσινό πρωτοσέλιδο του Economist χαρακτήριζε τις επερχόμενες κάλπες ως την κρισιμότερη αναμέτρηση της χρονιάς και έπαιρνε θέση υπέρ της αντιπολιτευτικής συμμαχίας υπό τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

The defeat of Recep Tayyip Erdogan would have global consequences—and show democrats everywhere that strongmen can be beaten https://t.co/bHPEstl69d pic.twitter.com/tMjhj2Wa1P

— The Economist (@TheEconomist) May 4, 2023