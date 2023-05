Οργή στη Νέα Ζηλανδία από τα χάδια των Αμερικανών στο εθνικό πτηνό τους

Η αντιμετώπιση ενός κίουι στον ζωολογικό κήπο του Μαϊάμι έχει προκαλέσει τη μήνιν των Νεοζηλανδών που ξεκίνησαν οργισμένη εκστρατεία για την επιστροφή του εθνικού του πτηνού στη χώρα τους.

Βίντεο που εμφανίζουν επισκέπτες να χαϊδεύουν το πτηνό χωρίς φτερά, το οποίο αν και νυκτόβιο φαίνεται να περιφέρεται αμήχανο στο φως της ημέρας.

Στο βίντεο, ο φροντιστής φαίνεται να κάνει χάδια στον Παόρα και οι επισκέπτες να την ταΐζουν σκουλήκια. «Του αρέσουν τα χάδια, είναι σαν μικρό κουτάβι και του αρέσει να του χαϊδολογάς το κεφάλι», ακούγονται να λένε.

The treatment of this poor kiwi at Miami Zoo is appalling. I’m so mad about this. It’s being kept awake during the day despite being a nocturnal species. When it runs to hide in a dark box, they open the lid. It’s so upsetting to see taonga treated like this. pic.twitter.com/IDuq4gNN0c

