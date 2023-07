Οταν καίγεται το σπίτι του διπλανού σου…

Ανησυχία προκαλούν και στην Ελλάδα οι υψηλότατες θερμοκρασίες που καταγράφονται διεθνώς και στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι ο περασμένος Ιούνιος ήταν στη χώρα μας αρκετά δροσερός. «Οταν όλος ο πλανήτης θερμαίνεται, αργά ή γρήγορα η κυκλοφορία των συστημάτων θα αλλάξει και οι θερμές αέριες μάζες θα φθάσουν και στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να υπάρχει εφησυχασμός», λέει στην «Κ» ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και επιστημονικά υπεύθυνος της ιστοσελίδας meteo.gr.

Για τους Ελληνες και γενικότερα τους Ευρωπαίους μετεωρολόγους η ανακοίνωση από την αμερικανική Υπηρεσία Παρατήρησης των Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας πως η 4η Ιουλίου ήταν η πιο θερμή ημέρα στην Ιστορία ήρθε να συνδυαστεί με την εκτίμηση ευρωπαϊκού οργανισμού πως ο φετινός Ιούνιος ήταν ο πιο θερμός παγκοσμίως από το 1979. Η μέση θερμοκρασία του Ιουνίου 2023 στην Ευρώπη κυμάνθηκε κατά 0,73 βαθμούς Κελσίου (° C) πάνω από τα επίπεδα της περιόδου 1991-2020. Σε παγκόσμια βάση η θετική απόκλιση ήταν 0,53° C. «Μάλιστα, Αγγλία, Ιρλανδία, Βέλγιο και Ολλανδία κατέγραψαν τον πιο θερμό Ιούνιο στα χρονικά», σημειώνει ο κ. Λαγουβάρδος.

«Προξενεί ανησυχία το γεγονός πως το θερμοκρασιακό ρεκόρ τείνει να φθάσει ή και να υπερβεί τον 1,5° C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα του 19ου αιώνα, που έχει τεθεί ως στόχος-όριο από τη Συνθήκη του Παρισιού. Εάν κάτι τέτοιο σταθεροποιηθεί σε ετήσια βάση, τα πράγματα θα είναι πολύ άσχημα», συμπληρώνει ο διευθυντής Ερευνών του ΕΕΑ. Φέτος πάντως αναμένεται, λόγω του φαινομένου Ελ Νίνιο, που εμφανίζεται κάθε 5-6 χρόνια και προκαλεί άνοδο των θερμοκρασιών, τα θερμόμετρα να «κοκκινίσουν». Ας σημειωθεί πως μέχρι τώρα το θερμότερο καταγεγραμμένο έτος στην Ιστορία είναι το 2016, όταν είχε εκδηλωθεί και πάλι το Ελ Νίνιο. «Εκτιμήσεις της αυστραλιανής υπηρεσίας είναι πως το Ελ Νίνιο θα είναι φέτος ένα έντονο φαινόμενο, δίνοντας υψηλές θερμοκρασίες», αναφέρει ο κ. Λαγουβάρδος.

Η Ελλάδα είχε τον Ιούνιο χαμηλές θερμοκρασίες –κόντρα στο παγκόσμιο ρεκόρ ζέστης 44 ετών–, αλλά η κυκλοφορία των συστημάτων θα αλλάξει και οι θερμές αέριες μάζες θα φθάσουν κι εδώ.

Αν ο Ιούνιος ήταν πολύ ζεστός για τη Δυτική και τη Βόρεια Ευρώπη, η θερμοκρασία ήταν κάτω του συνηθισμένου στα Νότια Βαλκάνια, στην Ελλάδα, την Τουρκία και τη Δυτική Ρωσία, συνεχίζοντας τη διαφορετική πορεία αυτών των περιοχών τον Απρίλιο και τον Μάιο.

Στην Ελλάδα, ειδικότερα, τον Ιούνιο η μέση τιμή των μέγιστων ημερήσιων θερμοκρασιών κυμάνθηκε χαμηλότερα από τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019. Στη Θεσσαλία το θερμόμετρο κυμάνθηκε 1,6° C κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενώ σε Μακεδονία – Θράκη ήταν 1,2° C κάτω, και σε όλη τη χώρα (εκτός Δυτικής Ελλάδας) ήταν χαμηλότερο κατά 1,1° C. Οπως αναφέρει το meteo.gr, «στη Θεσσαλονίκη και οι 30 ημέρες του μήνα ήταν ψυχρότερες από τη μέση τιμή της περιόδου 2010-2019».

«Τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα είχαμε ψυχρότερο από τον κανονικό καιρό. Το ίδιο είχε συμβεί και πέρυσι το καλοκαίρι, όταν η Δυτική Ευρώπη αντιμετώπισε ένα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι, με πολλούς καύσωνες και ξηρασία. Αλλά αυτά έρχονται και παρέρχονται. Το 2021 είχαμε εμείς καύσωνες και η Δυτική Ευρώπη πιο κανονικό καιρό. Το συνολικό θέμα είναι πως η θερμοκρασία τείνει να ανεβαίνει», υπογραμμίζει ο κ. Λαγουβάρδος.

Η δροσερή περίοδος πάντως βαίνει στο τέλος της και στην Ελλάδα, καθώς από την Τρίτη αναμένεται μεγάλη αύξηση της θερμοκρασίας και διαμόρφωση συνθηκών καύσωνα, με το θερμόμετρο σε μια πορεία να πλησιάζει ή και να φθάνει τους 40° C σε αρκετές περιοχές. Μάλιστα, το πιο ανησυχητικό είναι πως αναμένεται διάρκεια στο κύμα καύσωνα – περίπου μία εβδομάδα. Μπαίνουμε πλέον στην πιο θερμή περίοδο του φετινού καλοκαιριού.