Κίνα: Επίθεση στις οικονομολόγους που συναντήθηκαν με τη Γέλεν – «Κατάσκοποι των ΗΠΑ, πρόδωσαν την Κίνα»

Εθνικιστές κατακεραύνωσαν online τις γυναίκες οικονομολόγους και επιχειρηματίες που συναντήθηκαν με την Αμερικανίδα υπουργό Οικονομικών στην Κίνα, κατηγορώντας τις πως «πρόδωσαν τη χώρα τους».

Παρότι η Τζάνετ Γέλεν δεν κατονόμασε τις γυναίκες με τις οποίες συναντήθηκε, μια σειρά φωτογραφιών της συνάντησης που κυκλοφόρησαν στο Weibo, το Twitter της Κίνας, έγινε αφορμή να αναγνωριστούν και να δεχτούν καταιγισμό επικρίσεων και αποδοκιμασιών.

«Δεν υπάρχει γεύμα χωρίς τίμημα. Πρέπει τώρα να δώσουν στοιχεία επιδόσεων» ανέφερε ο Σεν Γι, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο πανεπιστήμιο της Φουντάν – που διατηρεί πάνω από δύο εκατομμύρια followers στην πλατφόρμα, υπαινισσόμενος πως οι γυναίκες αυτές από τον επιχειρηματικό και οικονομικό χώρο πρέπει να δώσουν ανταλλάγματα στην αμερικανική κυβέρνηση.

Γρήγορα, το διαδικτυακό μπούλινγκ επικεντρώθηκε σε δύο γυναίκες που πόσταραν online την εμπειρία τους με τη Γέλεν: Την Λιου Κιουάν, διευθύνουσα σύμβουλο του Economist Group για την ευρύτερη Κίνα, και την Χάο Τζινγκφάνγκ, συγγραφέα και πρώην στέλεχος του China Development Research Foundation.

An absolute honor to dine with @SecYellen during her visit to Beijing, with local young female economists. Have admired her work for long, on labor and macro, academia and policy. She is highly intellectual and incredibly gracious–an inspirational role model. pic.twitter.com/meVo7k0Bs7

— Qian Liu (@QianLiuChina) July 8, 2023