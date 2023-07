Ταϊλάνδη: Η πιο μεγάλη ώρα για την πολιτική «αλλαγή» – Η βουλή ψηφίζει για νέο πρωθυπουργό Οι εκλογές του Μαΐου σηματοδότησαν τη μεγάλη αλλαγή στους πολιτικούς συσχετισμούς της Ταϊλάνδης, καθώς το προοδευτικό Move Forward που υποσχόταν δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και φιλολαϊκές παρεμβάσεις κέρδισε τις περισσότερες έδρες, χωρίς παρόλα αυτά να θεωρείται δεδομένη η εκλογή του ηγέτη του στην πρωθυπουργία της χώρας. 2' 4" χρόνος ανάγνωσης

Move Forward Party leader Pita Limjaroenrat greets supporters during a rally to thank voters ahead of the vote for a new prime minister on July 13, in Bangkok, Thailand, July 9, 2023. REUTERS/Athit Perawongmetha