ΝΑΤΟ – Ιαπωνία: Συμφωνία για αναβάθμιση της εταιρικής τους σχέσης

Ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Φούμιο Κισίντα δήλωσε την Τετάρτη ότι εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η χώρα του και το ΝΑΤΟ συμφώνησαν σε νέο πρόγραμμα εταιρικής σχέσης.

Σε κοινή ανακοίνωση με τον επικεφαλής του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ στο Βίλνιους, ο Κισίντα δήλωσε ότι ανυπομονεί να να εμβαθύνει τη συνεργασία με το ΝΑΤΟ και να την επεκτείνει σε νέους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.

Το νέο πρόγραμμα εταιρικής σχέσης έρχεται τη στιγμή που το ΝΑΤΟ διερευνά την προοπτική μιας βαθύτερης σύνδεσης με την Ασία, τη στιγμή που η Κίνα αυξάνει τη στρατιωτική της παρουσία στην ευρύτερη περιοχή.

Good meetings with #NATO‘s close partners #Australia, #Japan, #NewZealand & #SouthKorea. Security is not regional, it is global — so we are determined to continue deepening our cooperation. pic.twitter.com/dojzdCnR9b

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) July 12, 2023