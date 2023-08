Βίντεο από την ουκρανική επίθεση με drone στη ρωσική γέφυρα της Κριμαίας

Οι ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας έδωσαν στο CNN αποκλειστικό υλικό που δείχνει τη στιγμή κατά την οποία μη επανδρωμένο αεροσκάφος επιτίθεται στη γέφυρα η οποία συνδέει τη Ρωσία με την προσαρτημένη Κριμαία.

Παράλληλα, οι ουκρανικές υπηρεσίες έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για την επίθεση, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν περισσότερες τέτοιες ενέργειες. Είναι η πρώτη φορά που η SBU αναλαμβάνει δημόσια την ευθύνη για την επιχείρηση.

Exclusive: Video footage shows the moment Ukraine used an experimental drone to attack a Russian bridge, as its security services warn more assaults will follow.https://t.co/SgbwqNvubN pic.twitter.com/EUvNI7d5Jx

— CNN (@CNN) August 16, 2023