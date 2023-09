Φον ντερ Λάιεν: Απολογισμός και ερωτηματικά για ενδεχόμενη νέα θητεία της

Για περίπου μία ώρα η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έδωσε μέσα από την τελευταία της ομιλία για την «Κατάσταση της Ενωσης» (SOTEU) στο Στρασβούργο το «στίγμα» των επόμενων βημάτων έως το τέλος της πενταετούς θητείας, κάνοντας παράλληλα έναν απολογισμό ξεχωρίζοντας τις έως τώρα επιτυχίες που φέρουν την «προσωπική της σφραγίδα». Δεν αποκάλυψε ωστόσο εάν θα διεκδικήσει μια νέα θητεία στο πόστο αυτό.

Ενώπιον της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μιλώντας σε κάποια σημεία αγγλικά, σε άλλα γερμανικά καθώς και γαλλικά, επί της ουσίας η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεσμεύθηκε να ολοκληρώσει ό,τι έχει απομείνει τους τελευταίους μήνες έως τις κρίσιμες ευρωεκλογές του Ιουνίου του 2024 χαρακτηρίζοντας τα τελευταία τέσσερα χρόνια «έναν από τους πιο φιλόδοξους μετασχηματισμούς που έχει πετύχει αυτή η Ενωση», προσθέτοντας ότι θα κερδίσει «την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων να αντιμετωπίσουν τις φιλοδοξίες και τις ανησυχίες τους». «Τις 300 ημέρες που μας απομένουν θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τη δουλειά για την οποία μας εμπιστεύτηκαν», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Απαριθμώντας «τις επιτυχίες της» η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έδωσε έμφαση –όπως άλλωστε αναμενόταν– στην «Πράσινη Συμφωνία», τη στήριξη στην Ουκρανία, στο Ταμείο Ανάκαμψης και το πρόγραμμα επενδύσεων στην μετα-Covid εποχή.

Στην αρχή κιόλας της ομιλίας της η πρόεδρος της Κομισιόν έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις καταστροφικές πλημμύρες και πυρκαγιές που βίωσε η Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι λέγοντας πως αποτελούν πια «την πραγματικότητα ενός πλανήτη εν βρασμώ» και προσθέτοντας ότι αυτό το ζήτημα θα απασχολήσει τους πολίτες όταν θα κληθούν να ψηφίσουν στις επόμενες ευρωεκλογές.

«Αυτό το καλοκαίρι –το πιο θερμό που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη– ήταν μια ισχυρή υπενθύμιση. Η Ελλάδα και η Ισπανία επλήγησαν από καταστροφικές πυρκαγιές – και επλήγησαν ξανά μόνο λίγες εβδομάδες αργότερα από καταστροφικές πλημμύρες. Και είδαμε το χάος και το μακελειό των ακραίων καιρικών φαινομένων – από τη Σλοβενία μέχρι τη Βουλγαρία και ακριβώς απέναντι από την Ενωσή μας», είπε χαρακτηριστικά.

Για τον λόγο αυτόν η πρόεδρος της Κομισιόν έδωσε έμφαση στην «Πράσινη Συμφωνία» – το έως τώρα σήμα κατατεθέν της προεδρίας της, λέγοντας ότι «γεννήθηκε από μια ανάγκη να προστατεύσουμε τον πλανήτη μας», ενώ προσέθεσε ότι «σχεδιάστηκε επίσης ως μια ευκαιρία για τη διατήρηση της μελλοντικής μας ευημερίας», κάνοντας ειδική αναφορά στις επενδύσεις καθαρού υδρογόνου στην Ευρώπη, οι οποίες είναι υψηλότερες από τις ΗΠΑ και την Κίνα μαζί.

Η πρώτη φορά που καταχειροκροτήθηκε ήταν όταν ανακοίνωσε πως θα ξεκινήσει έρευνα κατά των επιδοτήσεων για τα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα, επί της ουσίας ικανοποιώντας τις εκκλήσεις της Γαλλίας και τις πιέσεις αντίστοιχα της γαλλικής αυτοκινητοβιομηχανίας ως προς αυτό. «Οι παγκόσμιες αγορές πλημμυρίζουν τώρα με φθηνότερα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και η τιμή τους διατηρείται τεχνητά χαμηλή από τεράστιες κρατικές επιδοτήσεις. Αυτό προκαλεί στρεβλώσεις στην κοινή ενιαία αγορά μας», είπε. «Μπορώ λοιπόν να ανακοινώσω σήμερα ότι η Επιτροπή ξεκινά έρευνα κατά των επιδοτήσεων για ηλεκτρικά οχήματα που προέρχονται από την Κίνα».

“Global markets are now flooded with cheaper Chinese electric cars.

And their price is kept artificially low by huge state subsidies.

We are launching an anti-subsidy investigation into electric vehicles coming from China.”

— President @vonderleyen #SOTEU 2023 pic.twitter.com/1xSiv3VzmM

— European Commission (@EU_Commission) September 13, 2023