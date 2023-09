Τραμπ: «Δική μου απόφαση» η προσπάθεια ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος το 2020

Οτέως πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε δημόσια ότι ήταν δική του η απόφαση να προωθήσει τον ισχυρισμό ότι είχε κερδίσει την προεδρία, καθώς και να προσπαθήσει να ανατρέψει τα αποτελέσματα των εκλογών του 2020.

«Ηταν δική μου απόφαση, παρόλο που είχα ακούσει και άλλους», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Meet the Press» του NBC που προβλήθηκε την Κυριακή.

Ο Τραμπ έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τις προσπάθειές του να ανατρέψει το αποτέλεσμα των εκλογών του 2020. Εχει δηλώσει αθώος και αρνείται κάθε εμπλοκή σε παράνομες πράξεις και αδικήματα.

Κεντρικός άξονας στο κατηγορητήριο του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ είναι ότι ο Τραμπ γνώριζε πως οι ισχυρισμοί περί νίκης του ήταν ψευδείς.

«Οι εκλογές ήταν στημένες»

Στενοί συνεργάτες του φέρονται να τον είχαν ενημερώσει για το ότι είχε χάσει, ωστόσο εκείνος επέμεινε να διαδίδει ψευδείς φήμες που, μεταξύ άλλων, έκαναν λόγο για συνωμοσία σε βάρος του.

«Ακουσα πολλούς και όταν συνέθεσα όλα τα στοιχεία, συμπέρανα ότι οι εκλογές ήταν στημένες», ανέφερε ο Τραμπ στη συνέντευξη επανερχόμενος στον ψευδή ισχυρισμό, τη στιγμή που επιδιώκει να λάβει το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2024.

«Ακούω τον εαυτό μου»

«Ξέρετε ποιον ακούω; Τον εαυτό μου. Είδα τι συνέβη», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο πρώην πρόεδρος πρόσθεσε ότι δεν άκουσε τους δικηγόρους του, οι οποίοι τον διαβεβαίωναν για το ότι είχε χάσει τις εκλογές, επειδή… δεν τους σεβόταν.

«Τους προσλαμβάνεις, δεν τους έχεις γνωρίσει ποτέ αυτούς τους ανθρώπους, παίρνεις σύσταση, αποδεικνύονται RINOs (Republicans in name only – Ρεπουμπλικανοί μόνο κατ′ όνομα) ή αποδεικνύεται ότι δεν είναι τόσο καλοί. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν τους σεβόμουν», δήλωσε ο Τραμπ.

«Αλλά σεβάστηκα άλλους. Σεβάστηκα την άποψη πολλών άλλων που υποστήριξαν ότι οι εκλογές ήταν στημένες», πρόσθεσε.

Τι έδειξε η έρευνα

Μετά την εκλογική του ήττα, ο Τραμπ καταηγορείται ότι προσπάθησε με πολλούς τρόπους να ανατρέψει το αποτέλεσμα.

Φέρεται να πίεσε τον Μπραντ Ράφενσπεργκερ στην Τζόρτζια και άλλους αξιωματούχους να «μετρήσουν» εκ νέου τα ψηφοδέλτια και να «βρουν» αρκετά ώστε να του εξασφαλίσουν νίκη.

Συνεργάτες του Τραμπ φέρονται να επιχείρησαν επίσης να επιβάλουν δικούς τους εκλέκτορες σε επτά πολιτείες όπου το αποτέλεσμα ήταν αμφίρροπο.

Η ειδική επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων διερευνώντας τις ενέργειες του Τραμπ, οι οποίες φέρονται να οδήγησαν στην εξέγερση της 6ης Ιανουαρίου του 2021, υποστήριξε πως τα στοιχεία δείχνουν ότι εργάστηκε για να «διαβιβάσει ψεύτικα ψηφοδέλτια στο Κογκρέσο και στα Εθνικά Αρχεία». Και αυτό παρά τις προειδοποιήσεις των δικηγόρων του ότι κάτι τέτοιο θα ήταν παράνομο.

«Τα στοιχεία οδήγησαν σε ένα ξεκάθαρο συμπέρασμα: ο άνθρωπος πίσω από τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου είναι ένας και είναι ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο ακολούθησαν πολλοί άλλοι. Κανένα από τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου δεν θα είχε συμβεί χωρίς τη συμμετοχή του», αναφέρεται στην καταληκτική έκθεση της επιτροπής.

Τέσσερις κατηγορίες

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει τέσσερις κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για παρεμπόδιση επίσημης διαδικασίας και συνωμοσία με σκοπό την εξαπάτηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Επιπλέον, σε βάρος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ έχει σχηματιστεί σαρωτικό κατηγορητήριο στην πολιτεία της Τζόρτζια, στο οποίο φέρεται να είναι επικεφαλής «εγκληματικής επιχείρησης» που είχε σκοπό την ανατροπή του αποτελέσματος των εκλογών του 2020.

Πηγή: CNN, NBC