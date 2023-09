Το Αζερμπαϊτζάν «κήρυξε τη νίκη» στο Ναγκόρνο Καραμπάχ

Το Αζερμπαϊτζάν κήρυξε τη νίκη σήμερα μετά την 24ωρη στρατιωτική επίθεση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, κατά τη διάρκεια της οποίας το Μπακού σφυροκόπησε την ελεγχόμενη από τους Αρμένιους περιοχή.

Η αρμενική ηγεσία του Ναγκόρνο Καραμπάχ συμφώνησε σήμερα το πρωί σε πρόταση για κατάπαυση του πυρός, σε μία προσπάθεια να αποτρέψει περαιτέρω αιματοχυσία και τη στιγμή που οι αζερικές δυνάμεις προέλαυναν στην αποσχισθείσα περιοχή.

The conflict, which had been simmering for more than 30 years, ended in two days with #Azerbaijan‘s victory and restoration of control over its internationally recognised territory.

The Azerbaijani Defence Ministry said an agreement had been reached in #Karabakh:

📍The… pic.twitter.com/DNObkuGMcv

— NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2023