Καραμπάχ: Πώς αντιδρά η Δύση στις καταγγελίες για βία κατά Αρμενίων και «εθνοκάθαρση»

Σχεδόν 30.000 Αρμένιοι έχουν εγκαταλείψει το Καραμπάχ –ττο ένα τέταρτο του πληθυσμού του θυλάκου τον οποίο κατέλαβε το Αζερμπαϊτζάν την περασμένη εβδομάδα.

Εκατοντάδες αυτοκίνητα είναι μπλοκαρισμένα στον μοναδικό δρόμο που οδηγεί στην Αρμενία, προορισμό όσων φεύγουν.

Το Αζερμπαϊτζάν έχει ανακοινώσει ότι οι κάτοικοι είναι ασφαλείς, ωστόσο, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας καταγγέλλει πως έχει αρχίσει «εθνοκάθαρση».

Η κορυφαία αξιωματούχος ανθρωπιστικής βοήθειας των ΗΠΑ Σαμάνθα Πάουερ δήλωσε, χθες Τρίτη, ότι έχει λάβει «πολύ ανησυχητικές αναφορές για βία κατά αμάχων».

Κατήγγειλε παράλληλα ότι το Αζερμπαϊτζάν εμποδίζει την πρόσβαση στην αποσχισθείσα περιοχή, αποκλείοντας διεθνείς παρατηρητές που θέλουν να εκτιμήσουν τη σοβαρότητα της κρίσης.

Η κρίση των τελευταίων ημερών στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ είχε ως αφετηρία το σαρωτικό πέρασμα των αζερικών δυνάμεων που άφησε πίσω του μέσα σε μόλις 24 ώρες τουλάχιστον 200 Αρμένιους νεκρούς.

Στο πλαίσιο συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός, οι αυτονομιστές συμφώνησαν να παραδώσουν τα όπλα.

Οι Αζέροι βεβαιώνουν ότι θέλουν να αντιμετωπίσουν τους 120.000 Αρμένιους του Καραμπάχ ως «ισότιμους πολίτες». Ωστόσο, η ποσότητα της βοήθειας που φτάνει στην ορεινή περιοχή είναι περιορισμένη και πολλοί κάτοικοι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα.

Τη Δευτέρα, τεράστια έκρηξη σε δεξαμενή καυσίμων –τα αίτια της οποίας παραμένουν άγνωστα– στην πρωτεύουσα του θυλάκου, Στεπανακέρτ, προκάλεσε τον θάνατο 68 ατόμων που προσπαθούσαν να διαφύγουν. Σχεδόν άλλοι 300 τραυματίστηκαν και 105 αγνοούνται.

Azerbaijan reports deploying a fire brigade to the depot near Stepanakert earlier today to put out the fire. Fire reportedly out.

Το δράμα των Αρμενίων συνεχίζεται όταν φτάνουν στα σύνορα, όπου υποβάλλονται σε εξονυχιστικούς ελέγχους από συνοριοφύλακες του Αζερμπαϊτζάν. Οι Αρχές του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσαν ότι αναζητούν υπόπτους για «εγκλήματα πολέμου».

Το Μπακού, μέσω δηλώσεων κυβερνητικών αξιωματούχων, έχει γνωστοποιήσει ότι προτίθεται να προσφέρει αμνηστία στους Αρμένιους μαχητές που κατέθεσαν τα όπλα στο Καραμπάχ.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι ισχυρίζονται πως όσοι διέπραξαν εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια των πολέμων πρέπει να παραδοθούν.

Traffic from from Nagorno Karabakh to Armenia so backed up, that this 11 km route has taken 30 hours in car. pic.twitter.com/t8h9gD7H2P

— Nagorno Karabakh Observer (@NKobserver) September 26, 2023