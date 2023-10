Δεκαπέντε μέρες, τρεις κάλπες και το στοίχημα της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης

«Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες», λέγαμε ξανά και ξανά… ανά δεκαπενθήμερο, την περίοδο της πανδημίας, αναπαράγοντας ένα από τα πιο –«κλασικά» πια– κλισέ του πρόσφατου παρελθόντος.

Την ίδια φράση θα μπορούσε ωστόσο να επαναλάβει κανείς και σήμερα, με το βλέμμα στραμμένο πια όχι στα επιδημιολογικά δεδομένα αλλά στις πολιτικές/εκλογικές εξελίξεις.

Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες, από τη Σλοβακία έως τη Βαυαρία και από την Πολωνία έως την Ουάσιγκτον.

Μέσα σε αυτό το διάστημα, θα έχουν φανεί στην πράξη πολλά:

– Εάν θα καταφέρει ο φερόμενος ως «φιλορώσος» Ρόμπερτ Φίτσο να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας στη Σλοβακία (η πρόεδρος της χώρας, Ζουζάνα Τσαπούτοβα, του έδωσε προχθές τη σχετική εντολή και μαζί διορία δύο εβδομάδων προκειμένου να τη φέρει σε πέρας).

– Εάν θα καταφέρει το εθνολαϊκιστικό/υπερσυντηρητικό κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS) του Γιάροσλαβ Κατσίνσκι να επανεκλεγεί στην Πολωνία (στις 15 Οκτωβρίου).

– Εάν θα καταφέρουν οι Χριστιανοκοινωνιστές (CSU) του Μάρκους Ζέντερ να… μην επιτύχουν κάποιο αρνητικό ρεκόρ στις κρατιδιακές εκλογές της Βαυαρίας (που αναμένονται στις 08 Οκτωβρίου).

Παράλληλα ωστόσο, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, θα έχει εκλεγεί και το πρόσωπο που πρόκειται να πάρει τη θέση που είχε έως χθες ο Ρεπουμπλικανός Κέβιν Μακάρθι ως επικεφαλής της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ.

Ξεκινώντας από τη Σλοβακία… ο 59χρόνος Ρόμπερτ Φίτσο, ηγέτης του κεντροαριστερού κόμματος SMER, επικράτησε στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν εκεί στις 30 Σεπτεμβρίου χωρίς όμως να εξασφαλίσει την αυτοδυναμία, και τώρα καλείται να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας με κόμματα όπως είναι το κεντροαριστερό Hlas και το ρωσόφιλο/ευρωσκεπτικιστικό/ακροδεξιό Σλοβακικό Εθνικό Κόμμα SNS.

Από διεθνή σκοπιά, η επιστροφή του Φίτσο στην εξουσία (υπενθυμίζεται ότι εκείνος είχε διατελέσει πρωθυπουργός και στο παρελθόν, για δύο θητείες, τις περιόδους 2006 – 2010 και 2012 – 2018, προτού αναγκαστεί να παραιτηθεί υπό το βάρος σκανδάλων διαφθοράς) γεννά ανησυχίες γύρω από τις όποιες επαπειλούμενες εξελίξεις στο Ουκρανικό, επαναφέροντας στο προσκήνιο ένα κομβικό ερώτημα από το οποίο πρόκειται άλλωστε σε μεγάλο βαθμό να κριθούν και οι όποιες από εδώ και πέρα εξελίξεις.

Η νίκη της Ουκρανίας θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία του Κιέβου με την Ε.Ε., δήλωσε προχθές ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποδεχόμενος τους υπουργούς Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Εάν ήταν στο χέρι του Φίτσο ωστόσο, η στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία θα σταματούσε και το Κίεβο θα έχανε την ευκαιρία να ενταχθεί, κάποια στιγμή, στους ευρωατλαντικούς θεσμούς.

Τώρα που εξελέγη όμως ο ηγέτης του κόμματος SMER στην πρωθυπουργία της νατοϊκής Σλοβακίας, διερωτάται πια κανείς τι θα μπορούσε να αλλάξει.

Θα μπορέσει, άραγε, ο 59χρονος Σλοβάκος να διαρρήξει το –σε έναν βαθμό αρραγές έναντι της Ουκρανίας– ευρωπαϊκό μέτωπο, θέτοντας εν αμφιβόλω το μέλλον της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης προς μεγάλη απογοήτευση του Κιέβου; Θα μπορούσε, άραγε, η επιστροφή του Φίτσο στην εξουσία, να ενισχύσει τη θέση του – επίσης φερόμενου ως «ρωσόφιλου»– Ούγγρου πρωθυπουργού Βίκτορ Ορμπαν ενδοευρωπαϊκά, λίγους μήνες πριν από τις ευρωεκλογές του 2024;

Φίτσο και Ορμπαν πάντως δηλώνουν φίλοι. Ο δεύτερος έσπευσε, μάλιστα, να πανηγυρίσει την πρόσφατη εκλογική νίκη του πρώτου, με ανάρτησή του στο δίκτυο X (πρώην Twitter).

Guess who’s back! Congratulations to Robert Fico on his undisputable victory at the Slovak parliamentary elections. Always good to work together with a patriot. Looking forward to it! 🇭🇺🇸🇰 pic.twitter.com/JHIlYWKX6c

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 1, 2023