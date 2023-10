Ενταση ΗΠΑ – Τουρκίας στον αέρα της Συρίας

Νέα ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας, συμμάχων στο ΝΑΤΟ, ενδέχεται να σηματοδοτεί το επεισόδιο που έλαβε χώρα στον αέρα της Συρίας την Πέμπτη, με την κατάρριψη του τουρκικού drone.

Η Ουάσιγκτον κάλεσε την Αγκυρα να αποκλιμακώσει τις επιχειρήσεις στη βόρεια Συρία μετά την κατάρριψη του τουρκικού drone από την αμερικανική αεράμυνα. Ωστόσο, οι τουρκικές αεροπορικές επιδρομές συνεχίστηκαν, πλήττοντας στόχους Κούρδων μαχητών στη Συρία.

Turkish forces destroy 30 YPG/PKK targets at air operation in northern Syria, says Türkiye’s National Defense Ministry https://t.co/z0dVQcQTtN pic.twitter.com/N4KGGf6RpG — Anadolu English (@anadoluagency) October 5, 2023

Συγκεκριμένα, τουρκικές στρατιωτικές αεροπορικές επιδρομές κατέστρεψαν 30 στόχους Κούρδων μαχητών στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης πετρελαιοπηγής, εγκατάστασης αποθήκευσης και καταφυγίων. Επιπλέον, «εξουδετέρωσαν» πολλούς μαχητές, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

Τα πλήγματα σημειώθηκαν στις περιοχές Ταλ Ριφάατ, Σιζίρ και Ντερίκ της βόρειας Συρίας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η κατάρριψη του τουρκικού drone

Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν πως κατέρριψαν τουρκικό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Συρία, αφού έκριναν πως αποτελούσε δυνητική απειλή για αμερικανικές δυνάμεις. Το συμβάν ενδέχεται να προκαλέσει νέες εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, συμμάχους στο NATO.

Το επεισόδιο καταγράφηκε τη στιγμή που ο στρατός της Τουρκίας διεξαγάγει πλήγματα εναντίον κουρδικών στόχων στη Συρία, μετά την επίθεση καμικάζι στην Άγκυρα την Κυριακή, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το Εργατικό Κόμμα Κουρδιστάν (PKK), οργάνωση που χαρακτηρίζεται «τρομοκρατική» από την τουρκική κυβέρνηση και τους δυτικούς συμμάχους της.

Turkey conducted airstrikes on US-backed Kurdish militant groups in northern Syria after the US shot down an armed Turkish drone — in a rare instance of two NATO allies coming into open conflict with one another https://t.co/RHxUfMKKxO — Bloomberg (@business) October 6, 2023

Τι ανακοίνωσε το Πεντάγωνο

Αμερικανικές δυνάμεις είδαν drones να εξαπολύουν επιδρομές στη βορειοανατολική Συρία το πρωί της Πέμπτης, ορισμένα κοντά στη Χασάκα, περίπου ένα χιλιόμετρο από θέση όπου βρίσκονταν αμερικανικά στρατεύματα, δήλωσε στον Τύπο ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, ο πτέραρχος Πατ Ράιντερ.

Μερικές ώρες αργότερα, τουρκικό UAV επέστρεψε στη ζώνη, κινούμενο προς την κατεύθυνση των αμερικανικών δυνάμεων.

«Αμερικανοί διοικητές έκριναν πως το drone, που βρισκόταν (…) λιγότερα από 500 μέτρα από τις αμερικανικές δυνάμεις, αποτελούσε δυνητική απειλή και αμερικανικά καταδιωκτικά F-16 το κατέρριψαν σε νόμιμη άμυνα», δήλωσε ο πτέραρχος.

#WATCH : After the US Air Force shot down a Turkish UAV in eastern Syria, Turkish drones attacked 3 oil stations owned by the Kurdish SDF militia in eastern Syria, from where the US regularly exports stolen oil from Syria. #Syria #Turkey #USA #oil #drone #NATO #Latest #Crashed… pic.twitter.com/0HRTfYUim6 — upuknews (@upuknews1) October 6, 2023

Ο Οστιν κάλεσε σε αποκλιμάκωση

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Οστιν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Τούρκο ομόλογό του Γιασάρ Γκιουλέρ το βράδυ της Πέμπτης και κάλεσε να υπάρξει «αποκλιμάκωση στη βόρεια Συρία», ανέφερε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του.

Επέμεινε ιδίως στη «σημασία της αυστηρής τήρησης των ισχυόντων πρωτοκόλλων επικοινωνίας μέσω των συνηθισμένων διαύλων στρατού προς στρατό», σύμφωνα με το κείμενο.

US shoots down Turkish drone The allied NATO country’s drone was deemed to pose a threat to the US military in the area.#drone #F16 #Turkey #USAhttps://t.co/0wOeieRyBl — The Nordic Times (@nordictimes_com) October 6, 2023

Σε ανακοίνωση Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα το τουρκικό υπουργείο Αμυνας, η οποία δεν αναφέρεται ρητώς στο συμβάν, σημειώνεται πως οι δύο αξιωματούχοι αναφέρθηκαν «στις τελευταίες εξελίξεις στη Συρία» και στον «στενό συντονισμό τους στην περιφέρεια», με τον Τούρκο υπουργό να διαβεβαιώνει ότι η Άγκυρα είναι «έτοιμη για κοινό αγώνα με τις ΗΠΑ εναντίον του Νταές» (αραβικό ακρώνυμο της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος).

Οι ΗΠΑ διατηρούν περίπου 900 στρατιωτικούς στη Συρία στο πλαίσιο των επιχειρήσεων μαζί με συμμάχους τους εναντίον του ΙΚ και ανακοινώνουν συχνά ότι εξαπολύουν επιδρομές εναντίον τζιχαντιστών.

«Παρενοχλήσεις» και μάχη κατά τζιχαντιστών

Οι YPG (Μονάδες Προστασίας του Λαού) με έδρα τη βόρεια Συρία χαρακτηρίζονται από την Αγκυρα βραχίονας του PKK. Μέλη της οργάνωσης υπήρξαν αιχμή του δόρατος στη μάχη του δυτικού συνασπισμού στις επιχειρήσεις εναντίον των τζιχαντιστών του ΙΚ.

Στο παρελθόν, οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας έχουν καταρρίψει συριακά και ρωσικά αεροσκάφη. Ενώ οι ΗΠΑ πρόσφατα επέκριναν επανειλημμένα τις ρωσικές δυνάμεις διότι όπως κατήγγειλαν «παρενόχλησαν» αεροσκάφη τους πάνω από τη Συρία.

Ο εμφύλιος στη Συρία συνεχίζεται

Την ίδια ώρα, ο εμφύλιος πόλεμος μαίνεται στη Συρία με νέες πολύνεκρες επιθέσεις. Επιδρομή μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε συριακή στρατιωτική ακαδημία στην πόλη Χομς είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 100 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι να τραυματιστούν την Πέμπτη.

Τα drones, γεμάτα εκρηκτικά, στόχευσαν τελετή αποφοίτησης, στην οποία συμμετείχαν οι οικογένειες των δοκίμων. Γυναίκες και παιδιά είναι μεταξύ των νεκρών.

Drone attack on a Syrian regime military academy in Homs leaves at least 100 dead pic.twitter.com/zvyOiuMZBU — TRT World Now (@TRTWorldNow) October 6, 2023

Ο στρατός κατηγόρησε «τρομοκρατικές ομάδες που υποστηρίζονται από γνωστές διεθνείς δυνάμεις». Δεν υπήρξε άμεση ανάληψη ευθύνης για την επίθεση από τους αντάρτες και τους τζιχαντιστές που μάχονται την κυβέρνηση στον εμφύλιο πόλεμο.

Η επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκτιμάται ότι ξεκίνησε από περιοχές που ελέγχονται από την αντιπολίτευση βορειοδυτικά της Χομς.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Συρίας, Sana, επικαλούμενο ανακοίνωση της Γενικής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, έκανε λόγο για αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που μετέφεραν εκρηκτικά.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις «θεωρούν αυτή την πράξη εγκληματική ενέργεια άνευ προηγουμένου και επιβεβαιώνουν ότι θα απαντήσουν με πλήρη ισχύ και αποφασιστικότητα στις τρομοκρατικές ομάδες όπου και αν βρίσκονται».

Μισό εκατομμύριο νεκροί

Πάνω από μισό εκατομμύριο άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε το 2011. Περίπου 6,8 εκατομμύρια άνθρωποι είναι εκτοπισμένοι στο εσωτερικό της χώρας, ενώ άλλα 6 εκατομμύρια πολίτες είναι πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο στο εξωτερικό.

Ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία, Γκ. Πέντερσεν, χαρακτήρισε την επίθεση στην ακαδημία «φρικτή» και κάλεσε όλα τα μέρη να «επιδείξουν τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση».

«Ολες οι πλευρές πρέπει να σεβαστούν τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου και να διασφαλίσουν την προστασία των αμάχων και των πολιτικών υποδομών», είπε. «Οι σημερινές εξελίξεις υπογραμμίζουν περαιτέρω ότι το status quo στη Συρία δεν είναι βιώσιμο και ότι, ελλείψει ουσιαστικής πολιτικής οδού… Φοβάμαι ότι θα δούμε μόνο περαιτέρω επιδείνωση, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης ασφαλείας».

Με πληροφορίες από Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ