Γιατί ΗΠΑ και Τουρκία «συγκρούονται» στη Συρία

Η κατάρριψη τουρκικού drone από την αεράμυνα των ΗΠΑ έφερε στο προσκήνιο τα αντικρουόμενα συμφέροντα Ουάσιγκτον και Αγκυρας, με φόντο τη μακροχρόνια εμφύλια σύγκρουση που μαίνεται στη Συρία.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία «σύγκρουσης» των δύο συμμάχων με τους μεγαλύτερους στρατούς στο ΝΑΤΟ στην ασιατική χώρα.

Η Τουρκία επιδιώκει να οδηγήσει σε διεθνή απομόνωση κουρδικές ομάδες που δρουν εντός των συνόρων της ή γύρω από αυτά. Εχει ζητήσει εδώ και καιρό από την Ουάσιγκτον να σταματήσει να εξοπλίζει και να εκπαιδεύει μαχητές της κουρδικής πολιτοφυλακής YPG που δρουν στη βόρεια Συρία.

Υποστηρίζει ότι το YPG είναι τρομοκρατική οργάνωση, στενά συνδεδεμένη με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

Το YPG, που εκτιμάται πως διαθέτει δεκάδες χιλιάδες μαχητές, αντιμετωπίζεται από την Αγκυρα ως απειλή για την ασφάλειά της, λόγω των δεσμών του με το PKK, το οποίο επιδιώκει να αναπτύξει αυτόνομη Κουρδική περιοχή εντός της Τουρκίας.

Το PKK ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση της Κυριακής στην Αγκυρα, η οποία προκάλεσε τον τραυματισμό δύο αστυνομικών. Με αφορμή την επίθεση, η Τουρκία ξεκίνησε νέες αεροπορικές επιδρομές στη βόρεια Συρία.

«Οι αεροπορικές επιχειρήσεις έχουν στόχο την εξάλειψη της τρομοκρατικής απειλής που προέρχεται από τη βόρεια Συρία», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

Αξιωματούχος του τουρκικού υπουργείου Αμυνας τόνισε παράλληλα ότι χερσαία επιχείρηση στη Συρία αποτελεί επιλογή για την Τουρκία, η οποία έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν αρκετές εισβολές στη γειτονική της χώρα εξαπολύοντας επιθέσεις κατά του YPG.

Η τελευταία μεγάλη τουρκική εισβολή στην περιοχή πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2019, με δεδηλωμένο στόχο την απομάκρυνση των ένοπλων ομάδων από τα σύνορα Τουρκίας-Συρίας.

Η Τουρκία αργότερα σταμάτησε τις δραστηριότητές της μετά από συμφωνίες κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία.

Σε κάθε περίπτωση, για την Τουρκία, η υποστήριξη της Ουάσιγκτον στους Κούρδους μαχητές παραμένει «αγκάθι» στις σχέσεις των δύο συμμάχων.

Oι νέες τουρκικές αεροπορικές επιδρομές έρχονται τη στιγμή που η Τουρκία απαιτεί την πλήρη συνεργασία της Σουηδίας στην καταστολή των υποστηρικτών των Κούρδων μαχητών προκειμένου να εγκρίνει την προσπάθειά της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Οι ΗΠΑ έχουν συμμαχήσει με κουρδικές δυνάμεις στην περιοχή, οι οποίες έχουν συνεισφέρει στη μάχη των συμμαχικών δυνάμεων κατά των τζιχαντιστών. Επιπλέον, κατά καιρούς έχουν ταχθεί, αν και όχι αποφασιστικά, κατά της Δαμασκού στην εμφύλια σύγκρουση.

Η Ουάσιγκτον έχει προειδοποιήσει την Τουρκία να διακόψει τις αεροπορικές επιδρομές στη βόρεια Συρία, οι οποίες, όπως επισημαίνει, θα μπορούσαν να απειλήσουν το αμερικανικό στρατιωτικό προσωπικό στην περιοχή.

Οι ΗΠΑ επιβεβαίωσαν την Πέμπτη πως κατέρριψαν τουρκικό τηλεκατευθυνόμενο μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Συρία, αφού έκριναν πως αποτελούσε δυνητική απειλή για αμερικανικές δυνάμεις. Το συμβάν ενδέχεται να προκαλέσει νέες εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.

US shoots down Turkish drone

The allied NATO country’s drone was deemed to pose a threat to the US military in the area.#drone #F16 #Turkey #USAhttps://t.co/0wOeieRyBl

— The Nordic Times (@nordictimes_com) October 6, 2023