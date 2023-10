Γιατί το Τόκιο «απαγορεύει» το Χάλοουιν στη διάσημη διασταύρωση της Σιμπούγια

Το ελεγχόμενο χάος της διάσημης διασταύρωσης της Σιμπούγια θεωρείται από πολλούς η επιτομή της κυκλοφοριακής αποτελεσματικότητας μιας χώρας γνωστής για την τάξη και την τεχνολογία της.

Δέκα λωρίδες κυκλοφορίας και πέντε μεγάλες διαβάσεις περιβαλλόμενες από κτήρια και φώτα νέον συνθέτουν το πολύχρωμο σκηνικό που φιγουράρει συνήθως στις φωτογραφίες των επισκεπτών του Τόκιο.

Όμως, όπως η Τάιμς Σκουέαρ της Νέας Υόρκης είναι το κέντρο των πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων, έτσι και η Σιμπούγια λειτουργεί ως ο πυρήνας της γιορτής του Χάλοουιν.

Τεράστια πλήθη νέων συγκεντρώνονται τις ημέρες του Χάλοουιν στη Σιμπούγια – Φωτ.: Shutterstock

Σε αντίθεση με τις αρχές, όμως, του «Μεγάλου Μήλου» που διαφημίζουν και προωθούν τους πρωτοχρονιάτικους εορτασμούς, οι τοπικές αρχές της Σιμπούγια προσπαθούν να αποτρέψουν τους «αποκριάτικους».

Κι αυτό γιατί θέλουν να παραμείνει η πιο πολυσύχναση διασταύρωση του κόσμου ασφαλής.

«Η ζημιά που προκαλείται από τον υπερτουρισμό έχει γίνει σοβαρή. Καταλήγει σε καταστροφές σε κτήρια από μεθυσμένους ανθρώπους στους δρόμους, συμπλοκές με ντόπιους κατοίκους και ρύπανση με μεγάλο όγκο άδειων μπουκαλιών και κουτιών» αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου της Σιμπούγια, μιας αυτοδιοικούμενης περιοχής του Τόκιο, απευθύνοντας επισήμως έκκληση σε ντόπιους και ξένους επισκέπτες να προσέξουν τη συμπεριφορά τους και να εμφανιστούν στη συγκεκριμένη περιοχή από τις 27 έως τις 31 Οκτωβρίου, όσο δηλαδή διαρκεί το Χάλοουιν.

«Επιπλέον, κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια του Χάλοουιν, η περιοχή γύρω από τον σταθμό της Σιμπούγια επικρατεί τέτοιος συνωστισμός ώστε είναι σχεδόν αδύνατον να κινηθεί κάποιος» προστίθεται στην ανακοίνωση.

Δέκα λωρίδες κυκλοφορίες αυτοκινήτων και λεωφορείων και πέντε τεράστιες διαβάσεις συνθέτουν το εντυπωσιακό σκηνικό της Σιμπούγια – Φωτ.: Shutterstock

Στην ανακοίνωση γίνεται ειδική μνεία στην τραγωδία με τους 156 νεκρούς που είχε σημειωθεί πέρυσι στη συνοικία Ιταεβόν της Σεούλ όταν ένα τεράστιο πλήθος νέων που γιόρταζαν το Χάλοουιν, συνωστίστηκαν και ποδοπατήθηκαν σε έναν στενό δρόμο. Όπως σημειώνεται, η αυτοδιοικούμενη περιοχή του Τόκιο έχει λάβει μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν τέτοια τραγικά φαινόμενα.

Κάπως έτσι, η κατανάλωση αλκοόλ στους δρόμους πέριξ της Σιμπούγια έχει απαγορευτεί μεταξύ 18:00 το απόγευμα έως τις 5:00 τα ξημερώματα για τις πέντε αυτές ημέρες πριν και κατά τη διάρκεια του τεράστιου αυτού αστικού πάρτι. Επιπλεόν, τις ίδιες αυτές ημέρες τα καταστήματα της περιοχής δεν θα πωλούν αλκοόλ, ενω θα υπάρχει ενισχυμένη αστυνομική παρουσία.

«Οι δρόμοι της Σιμπούγια δεν είναι τόπος για πάρτι» διαμηνύει ο Κεν Χασέμπε, δήμαρχος Σιμπούγια.

Η υπερδημοφιλής διασταύρωση

To ότι η διασταύρωση αυτή είναι διαρκώς από γεμάτη έως συνωστισμένη, με μέσον όρο πεζών τους 3.000 κάθε φορά που το φανάρι «κοκκινίζει» για την κυκλοφορία οχημάτων, μόνο τυχαίο δεν είναι.

Βρίσκεται ακριβώς μπροστά από την έξοδο της σιδηροδρομικής γραμμής της Σιμπούγια, που κοσμεί το άγαλμα του θρυλικού σκύλου Χάτσικο, και συνδέει τις επίσης δημοφιλείς περιοχές Σιντζούκου, Χαρατζούκου και Ροπόγκι.

Είναι τέτοια η τουριστική αξία της ώστε είναι σχεδόν αδύνατο για τον ξένο επισκέπτη να την παρακάμψει ως προορισμό.

Οι λάτρεις των ταινιών δράσης την έχουν θαυμάσει ως σκηνικό στο Tokyo Drift, το τρίτοο σίκουελ του The Fast and the Furious, ενώ οι θαυμαστές των Μπιλ Μάρεϊ και Σκάρλετ Γιόχανσον θυμούνται τη διάβαση γεμάτη με μια «θάλασσα» από ομπρέλες στο Lost in Translation της Σοφία Κόπολα.

