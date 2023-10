Live: Το Ισραήλ σε κατάσταση πολέμου – Βομβαρδισμοί στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς

Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, κατήγγειλε τις αναφορές για ομηρία αμάχων. Χαρακτήρισε την πράξη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και απαίτησε την απελευθέρωσή τους.

Ο Μπορέλ έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Οι ειδήσεις για τους αμάχους που πιάστηκαν όμηροι στα σπίτια τους ή στη Γάζα είναι τρομακτικές. Αυτό είναι ενάντια στο Διεθνές Δίκαιο. Οι όμηροι πρέπει να απελευθερωθούν αμέσως».

«Οι επιθέσεις της Χαμάς προκαλούν βαθιά δεινά στον ισραηλινό λαό, αυξάνουν την ένταση και υπονομεύουν τα παλαιστινιακά συμφέροντα. Εκφράζω την πλήρη αλληλεγγύη μου στο Ισραήλ».

More than ever it is necessary to work for a sustainable peace through reinvigorated efforts in the MEPP.