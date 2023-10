Μέση Ανατολή – Live: 11η ημέρα πολέμου – Ολες οι εξελίξεις

Η Χαμάς διεμήνυσε πως «δεν φοβάται» τη χερσαία επίθεση του Ισραήλ, το οποίο έχει συγκεντρώσει στρατεύματα κατά μήκος της Λωρίδας της Γάζας.

«Η απειλή (των δυνάμεων) της κατοχής (σ.σ. του Ισραήλ) ότι θα εξαπολύσει χερσαία επίθεση εναντίον του λαού μας δεν μας φοβίζει κι είμαστε έτοιμοι», ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, ο Αμπού Ουμπέιντα, σε ηχογραφημένο μήνυμά του.

Hamas spokesperson Abu Obeida published a ten minute statement. Notably, he says 22 hostages have been killed by Israeli airstrikes. Though he did not provide proof to support his claim. He also says Hamas has hostages of different nationalities and considers them "guests". pic.twitter.com/45bno9QGPO