Μεσανατολικό – Live: 17η ημέρα πολέμου – Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

«Βρισκόμαστε σε σοκ και σε πένθος», ανέφερε η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες σε χθεσινή της ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

«Εχει επιβεβαιωθεί ότι 29 από τους συναδέλφους μας στη Γάζα έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου. Οι μισοί από αυτούς ήταν δάσκαλοι της UNRWA», τονίζεται στην ανάρτηση.

«Ως οργανισμός, είμαστε συντετριμμένοι. Θρηνούμε μεταξύ μας και μαζί με τις οικογένειες», σημειώνεται.

We are in shock and mourning.



It is now confirmed that 29 of our colleagues in????#Gaza have been killed since October 7.



Half of these colleagues were @unrwa teachers.



As an Agency, we are devastated. We are grieving with each other and with the families. pic.twitter.com/TPTdUAAjg3