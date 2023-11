Επιδρομή του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα

Ο διευθυντής των υπηρεσιών υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, Μουνίρ Αμπού Αλ Ρις, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα πως δυνάμεις του στρατού του Ισραήλ επιχειρούν μέσα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο του θυλάκου και ψάχνουν σε υπόγειά του.

Ασθενείς έχουν καταληφθεί από πανικό εξαιτίας των κρότων εκρήξεων, όπως τόνισε.

Μάρτυρας μέσα στο νοσοκομείο ανέφερε στο BBC ότι είδε έξι τανκς και περισσότερους από 100 στρατιώτες μέσα στο νοσοκομειακό συγκρότημα, γύρω από το τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Ο Αχμέντ Μοκχαλλαλατί, χειρουργός στο Αλ Σίφα, δήλωσε στο Al Jazeera ότι ισραηλινά τανκς και μπουλντόζες είχαν εισέλθει στο συγκρότημα. «Τα πυρά εξακολουθούν να είναι σφοδρά και ακούμε εκρήξεις παντού, τόνισε.

Το νοσοκομειακό συγκρότημα Αλ Σίφα μπορεί να είναι η «καρδιά που χτυπάει» της Χαμάς, δήλωσε από την πλευρά του στο CNN ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) αντισυνταγματάρχης Πίτερ Λέρνερ.

«Ο στόχος μας είναι να αναζητήσουμε τη Χαμάς όπου και αν κρύβεται και το νοσοκομειακό συγκρότημα αποτελεί κεντρικό κόμβο των επιχειρήσεών της, ίσως ακόμη και την καρδιά της που χτυπάει και ίσως ακόμη και το κέντρο βάρους της», δήλωσε στο CNN σε συνέντευξή του λίγο μετά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης των ισραηλινών δυνάμεων μέσα στο νοσοκομείο.

«Προσπαθήσαμε να εκκενώσουμε το νοσοκομείο, αγοράσαμε καύσιμα για τις βασικές υπηρεσίες, προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να φέρουμε κινητές θερμοκοιτίδες για να προσπαθήσουμε να βγάλουμε κάποια από αυτά τα μωρά έξω… γιατί ο λαός της Γάζας δεν είναι εχθρός μας, η Χαμάς είναι», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε παράλληλα ότι οι δυνάμεις του παρείχαν θερμοκοιτίδες και παιδικές τροφές στο Αλ Σίφα.

Επιπλέον, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στην αραβική γλώσσα δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες που οι ισραηλινές δυνάμεις ισχυρίζονται ότι είναι ιατρικές προμήθειες, με ετικέτες στα αγγλικά, τις οποίες παρέδωσαν στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στο πλαίσιο της «στοχευμένης επιχείρησης».

Τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι η Χαμάς έχει βάση διοίκησης κάτω από την Αλ Σίφα, κάτι που η Χαμάς αρνείται.

Οι εργαζόμενοι σε οργανώσεις αρωγής τονίζουν ότι η κατάσταση μέσα στο νοσοκομείο – το οποίο είναι το μεγαλύτερο στη Γάζα, είναι «τραγική» και το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς λέει ότι χιλιάδες άνθρωποι χρησιμοποιούν το συγκρότημα για να προστατευτούν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

H Χαμάς επέρριψε προσωπικά στον Aμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν «ακέραιη την ευθύνη» για την επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο.

«Η κατοχή (σ.σ. με αυτόν τον όρο αναφέρεται η Χαμάς στο Ισραήλ) και ο πρόεδρος Μπάιντεν φέρουν ακέραιη την ευθύνη για την επίθεση στο ιατρικό συγκρότημα Αλ Σίφα», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της στα αραβικά.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας είχε επαναλάβει ότι οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν τη διεξαγωγή αεροπορικών πληγμάτων εναντίον οποιουδήποτε νοσοκομείου, ούτε θέλουν να δουν να εκτυλίσσονται μάχες μέσα σε οποιοδήποτε νοσοκομείο.

Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του στρατού του Ισραήλ πως διεξάγει «στοχευμένη» επιχείρηση «ακριβείας» στο νοσοκομείο, όπου βρίσκονται στοιβαγμένοι χιλιάδες άνθρωποι, ασθενείς, προσωπικό και εκτοπισμένοι εξαιτίας του πολέμου Ισραήλ – Χαμάς που εξακολουθεί να μαίνεται.

«Δεν υποστηρίζουμε το να χτυπηθεί νοσοκομείο από τον αέρα και δεν θέλουμε να δούμε (να διεξάγεται) μάχη μέσα σε ένα νοσοκομείο όπου αθώοι άνθρωποι, αβοήθητοι άνθρωποι, άρρωστοι άνθρωποι, που προσπαθούν να λάβουν την ιατρική περίθαλψη που έχουν ανάγκη, θα βρεθούν εν μέσω διασταυρούμενων πυρών», είπε σε δημοσιογράφους εκπρόσωπος του συμβουλίου εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου, που δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Μολονότι τόνισε πως «δεν θα σχολιάσουμε λεπτομερώς ισραηλινή επιχείρηση σε εξέλιξη», συμπλήρωσε ότι «όπως έχουμε πει ήδη, τα νοσοκομεία και οι ασθενείς πρέπει να προστατεύονται», επαναλαμβάνοντας φράση του προέδρου Τζο Μπάιντεν προ ημερών.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «διεξάγει στοχευμένη επιχείρηση ακριβείας εναντίον της Χαμάς σε συγκεκριμένη περιοχή του νοσοκομείου Σίφα».

Το ανακοινωθέν που δημοσιοποιήθηκε μέσω X (του πρώην Twitter), συνταγμένο στα αγγλικά.

«Οι δυνάμεις του ισραηλινού στρατού επιχειρούν αυτή τη στιγμή με στοχευμένο τρόπο στο νοσοκομείο Αλ Σίφα», ανέφερε ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Ντάνιελ Χαγκάρι, το πρωί της Τετάρτης.

Νωρίτερα τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε πως ειδοποιήθηκε από τον ισραηλινό στρατό για την πρόθεσή του να προχωρήσει σε έφοδο στο νοσοκομείο, που βρέθηκε στο επίκεντρο των εχθροπραξιών με μαχητές της Χαμάς τις τελευταίες ημέρες.

Παράλληλα, με ανάρτηση στο X, αξιωματούχος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων προειδοποίησε ότι η «νοσηρή εκμετάλλευση του πληθυσμού της Γάζας πρέπει να σταματήσει».

Instead of treating the ill, Hamas uses hospitals for terrorism. This sick exploitation of the Gazan people must be stopped.

The IDF is conducting a ground operation in Gaza to defeat Hamas and rescue our hostages. Israel is at war with Hamas, not with the civilians in Gaza. pic.twitter.com/SwW3QtQxGZ

