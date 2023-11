ΗΠΑ – Φιλιππίνες: Ιστορική συμφωνία για την πυρηνική ενέργεια

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και των Φιλιππίνων υπέγραψαν σήμερα ιστορική συμφωνία που θα επιτρέψει στην Ουάσιγκτον να εξαγάγει τεχνολογία και υλικό για τη δημιουργία πυρηνικών ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων στη Μανίλα, η οποία εξετάζει τη χρήση πυρηνικής ενέργειας για να μειώσει δραστικά τις εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και να ενισχύσει την ενεργειακή ανεξαρτησία της.

«Οι ΗΠΑ θα είναι σε θέση να μοιραστούν εξοπλισμό και υλικό με τις Φιλιππίνες καθώς εργάζονται για την ανάπτυξη μικρών αρθρωτών αντιδραστήρων και άλλων πολιτικών υποδομών πυρηνικής ενέργειας», δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής στο περιθώριο της συνόδου της APEC στο Σαν Φρανσίσκο.

Η διαπραγμάτευση για τη συμφωνία («123 Agreement») είχαν αρχίσει πριν από ένα χρόνο, τον Νοέμβριο του 2022.

«Προβλέπουμε ότι η πυρηνική ενέργεια θα αποτελεί μέρος του ενεργειακού μείγματος των Φιλιππίνων έως το 2032 και είμαστε παραπάνω από ευτυχείς να πάρουμε αυτόν τον δρόμο μαζί με τις ΗΠΑ», είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος Φέρντιναντ Μάρκος ο νεότερος. «Η πυρηνική ενέργεια είναι τομέας στον οποίο μπορούμε να επιδείξουμε ότι η συμμαχία και η εταιρική σχέση Φιλιππίνων – ΗΠΑ φέρνει αληθινά αποτέλεσμα».

LOOK: Energy Secretary Raphael Lotilla with U.S. Secretary of State Antony Blinken sign the “123 agreement,” the agreement for cooperation between the United States government and the Philippines concerning peaceful uses of nuclear energy, at the George Moscone Convention Center… pic.twitter.com/FXDvGtcWkN

— Manila Bulletin News (@manilabulletin) November 17, 2023