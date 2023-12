Explainer: Γιατί η Θάλασσα της Νότιας Κίνας «μυρίζει μπαρούτι»

Αντιπαράθεση μεταξύ άσπονδων γειτόνων, ανταλλαγή κατηγοριών, θερμά επεισόδια στη θάλασσα με σύγκρουση πλοίων, διεκδίκηση και στρατιωτικοποίηση νησιών, «γκρίζες» θαλάσσιες ζώνες… Το σκηνικό μπορεί να μας φαίνεται εξαιρετικά οικείο, αλλά δεν πρόκειται για το Αιγαίο. Πρόκειται για τη σύγκρουση Πεκίνου – Μανίλας, που προξενεί ανησυχία παγκοσμίως την ώρα που άλλα σημεία του πλανήτη «φλέγονται».

Πράγματι, η ένταση στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας ολοένα και ανεβαίνει μεταξύ των κυβερνήσεων της Κίνας και των Φιλιππίνων, με νέα επεισόδια τις δύο τελευταίες ημέρες, που υπογραμμίζουν πόσο εύθραυστη είναι η ειρήνη σε ένα ακόμη σημείο της Υδρογείου, με πιθανές συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς εμπλέκονται άμεσα και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Συγκεκριμένα, χθες Κυριακή, Πεκίνο και Μανίλα αλληλοκατηγορήθηκαν για τη σύγκρουση πλοίων των δύο πλευρών στα διαφιλονικούμενα νερά της Θάλασσας της Νότιας Κίνας, στο τελευταίο από μια σειρά επεισοδίων που έχουν ενταθεί από την ανάληψη της εξουσίας από τον Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα.

Η προσπάθεια σκαφών των Φιλιππίνων να ανεφοδιάσουν ένα απόμακρο ναυτικό φυλάκιο σε νησί που διεκδικεί η Κίνα οδήγησε σε επικίνδυνες μανούβρες αντίπαλων σκαφών και στην εκτόξευση νερού με μεγάλη πίεση από κινεζικό πλοίο που κατά τη Μανίλα προκάλεσε ζημιές σε δύο πλοιάριά της, σύμφωνα και με οπτικό υλικό που δημοσίευσε.

