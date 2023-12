Κομισιόν: Ερευνα-ορόσημο κατά του Χ – Στο «στόχαστρο» το αντισημιτικό περιεχόμενο και η παραπληροφόρηση

Στο «στόχαστρο» της Κομισιόν μπήκε χθες, Δευτέρα, η πλατφόρμα X, πρώην Twitter, με έρευνά της στο πλαίσιο των νέων κανόνων για την αντιμετώπιση της διάδοσης παράνομου υλικού στο διαδίκτυο.

Πρόκειται, μάλιστα, για την πρώτη επίσημη διαδικασία που εκκινεί η Κομισιόν εναντίον μέσου κοινωνικής δικτύωσης βάσει του νέου νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (πράξη ψηφιακών υπηρεσιών, DSA) που ανοίγει πλέον τον δρόμο στο εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ενωσης να επιβάλλει πρόστιμα.

Η ανακοίνωση της έρευνας δημοσιοποιήθηκε από την Επιτροπή μέσω της ίδιας πλατφόρμας X και έρχεται ως συνέχεια της πρώτης φάσης ελέγχου διάδοσης παράνομου υλικού από τις διαδικτυακές πλατφόρμες, αμέσως μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς στο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου.

We have opened formal proceedings to assess whether X may have breached the #DSA in areas linked to:

🔹 risk management

🔹 content moderation

🔹 dark patterns

🔹 advertising transparency

🔹 data access for researchers

More information on next steps: https://t.co/VHJjIsVftY pic.twitter.com/oygKah5GIq

— European Commission (@EU_Commission) December 18, 2023