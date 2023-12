The New York Times: Η ανασκόπηση της χρονιάς μέσα από 28 φωτογραφίες

Το 2023 υπήρξε μια ασυνήθιστα έντονη χρονιά όσον αφορά τις εξελίξεις στον κόσμο. Και καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία διένυε το δεύτερο έτος του, ο κόσμος βρέθηκε αντιμέτωπος με ακόμα μία σύγκρουση. Τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς στη Γάζα, ο οποίος προκάλεσε περισσότερη αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Η Χαμάς εξαπέλυσε βίαιη επίθεση στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου, σκοτώνοντας τουλάχιστον 1.200 ανθρώπους και κρατώντας εκατοντάδες ως ομήρους. Εκτοτε, το Ισραήλ πραγματοποιεί επιθέσεις αντιποίνων, σκοτώνοντας περισσότερους από 21.110 Παλαιστινίους, μεταξύ των οποίων πολλές γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το ελεγχόμενο από τη Χαμάς υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Αρκετούς μήνες πριν και για την ακρίβεια τον Φεβρουάριο του 2023 ο καταστροφικός σεισμός των 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σε Τουρκία και Συρία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Ηταν τον ίδιο μήνα, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της 28ης Φεβρουαρίου, που η Ελλάδα βυθιζόταν στο πένθος εξαιτίας του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Εναν μήνα μετά, τον Μάρτιο, οι προβολείς θα στρέφονταν και πάλι στην Τουρκία, αυτή τη φορά για τη νίκη Ερντογάν στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Αλλά και στη δυτική πλευρά του χάρτη η στέψη του βασιλιά Καρόλου συγκέντρωσε 100 παγκόσμιους ηγέτες και τα βλέμματα εκατομμυρίων τηλεθεατών.

Στον χώρο της ψυχαγωγίας η Τέιλορ Σουίφτ, αναδείχθηκε το πρόσωπο της χρονιάς, καθώς η περιοδεία της «The Eras Tour» ήταν η πιο επιτυχημένη εισπρακτικά στη σύγχρονη ιστορία της μουσικής βιομηχανίας.

Ακολουθούν μερικά από τα πιο σημαντικά γεγονότα που μας απασχόλησαν το 2023 όπως αποτυπώθηκαν από τον φωτογραφικό φακό των New York Times.

Ιανουάριος 2023

Κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι εισέρχεται στις ΗΠΑ

Ενα περίεργο περιστατικό με διπλωματικές προεκτάσεις στη σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας εκτυλίχθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου, όταν ένα κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι, του οποίου το ύψος ήταν συγκρίσιμο με αυτό του Αγάλματος της Ελευθερίας, εντοπίστηκε στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ πάνω από την Αλάσκα. Το αερόστατο διέσχισε τις κεντρικές και ανατολικές ΗΠΑ προτού ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διατάξει την κατάρριψή του ενώ αυτό βρισκόταν στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Καρολίνας. Η Κίνα υποστήριξε ότι το αεροσκάφος ήταν ένα μετεωρολογικό μπαλόνι που είχε εκτραπεί από την πορεία του. Ωστόσο, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους μετέφερε εξοπλισμό παρακολούθησης.

Σε φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα το Αμερικανικό Ναυτικό, εμφανίζονται μέλη του να ανακτούν το κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι στα ανοιχτά της Νότιας Καρολίνας στις 5 Φεβρουαρίου 2023. Φωτ. New York Times

Η επικράτηση Λούλα και η εισβολή αλά Καπιτώλιο των Μπολσοναριστών

Στις 8 Ιανουαρίου, υποστηρικτές του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, αρνούμενοι να αποδεχτούν τα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν τον Οκτώβριο του 2022, εισέβαλαν στο προεδρικό μέγαρο, το Κογκρέσο και το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας απαιτώντας πραξικόπημα για την επαναφορά του στην εξουσία.

Οι υποστηρικτές του πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου αποχωρούν από το αρχηγείο της ομοσπονδιακής αστυνομίας στη Μπραζίλια της Βραζιλίας. 10 Ιανουαρίου, 2023. Φωτ. Victor Moriyama/The New York Times

Φεβρουάριος 2023

Φονικός σεισμός σε Τουρκία και Συρία

Ενας καταστροφικός σεισμός 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Τουρκία και τη Συρία στις 6 Φεβρουαρίου. Οι νεκροί έφτασαν τους 50.000, οι τραυματίες ξεπέρασαν τις 107.000 και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Πρόκειται για έναν από τους πιο θανατηφόρους σεισμούς του περασμένου αιώνα.

Επιζώντες του σεισμού στην Τουρκία μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ τρώνε γύρω από τη φωτιά στην επαρχία Χατάι. 8 Φεβρουαρίου, 2023. Φωτ. Sergey Ponomarev/The New York Times

Ενας άνδρας παρακολουθεί εθελοντές που αναζητούν τραυματισμένους ανθρώπους και άψυχα σώματα σε συνοικία της Αντιόχειας στην Τουρκία, τρεις ημέρες μετά τον φονικό σεισμό. 9 Φεβρουαρίου, 2024. Φωτ. Emily Garthwaite/The New York Times

Τραγωδία στα Τέμπη

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της 28ης Φεβρουαρίου, η επιβατική αμαξοστοιχία που πραγματοποιούσε το νυχτερινό δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη συγκρούστηκε μετωπικά με εμπορική αμαξοστοιχία που εκτελούσε το αντίθετο δρομολόγιο. Συνολικά 57 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους και πολλοί φοιτητές.

Μέλη σωστικών συνεργείων στο σημείο του τραγικού δυστυχήματος. 1 Μαρτίου, 2023. Φωτ. Angelos Tzortzinis/The New York Times

Μάρτιος 2023

Ενοχος για οικονομική απάτη ο Mr. FTX

Ο Σαμ Μπάνκμαν – Φριντ, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων (FTX), κρίθηκε ένοχος για κλοπή από πελάτες της χρεοκοπημένης πλέον εταιρίας του, σε μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές απάτες που έχουν καταγραφεί. Η ετυμηγορία αυτή εδραίωσε την πτώση του 31χρονου πρώην δισεκατομμυριούχου.

Η δωδεκαμελής ομάδα ενόρκων στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν καταδίκασε τον Μπάνκμαν – Φριντ και για τις επτά κατηγορίες που αντιμετώπιζε. Στη δίκη που διήρκησε έναν μήνα, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι λεηλάτησε, από καθαρή απληστία, 8 δισεκατομμύρια δολάρια από τους παίκτες του χρηματιστηρίου.

Ο Σαμ Μπάνκμαν – Φριντ, ιδρυτής ενός από τα μεγαλύτερα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, του FTX, εισέρχεται στο περιφερειακό δικαστήριο των ΗΠΑ, στο Κάτω Μανχάταν. 30 Μαρτίου, 2023. Φωτ. Amir Hamja/The New York Times

Ξεκινά η περιοδεία The Eras Tour

Στις 17 Μαρτίου, η Τέιλορ Σουίφτ εμφανίζεται στον πρώτο σταθμό της περιοδείας «The Eras Tour» στο State Farm Stadium στο Γκλέντεϊλ της Αριζόνα. Σύμφωνα με την εταιρεία Pollstar που παρακολουθεί την παγκόσμια βιομηχανία συναυλιών, η περιοδεία εκτιμάται ότι απέφερε μικτά έσοδα 1,04 δισεκατομμύρια δολάρια από την πώληση 4,35 εκατομμυρίων εισιτηρίων.

Δεν ήταν όμως μόνο η πολύ επιτυχημένη περιοδεία της, αλλά και η ανάδειξη της Σουίφτ σε πρόσωπο του 2023 από το περιοδικό TIME.

Η Τέιλορ Σουίφτ σε συναυλία στο Νιου Τζέρσι, στο πλαίσιο της επιτυχημένης περιοδείας της The Eras Tour. 26 Μαΐου, 2023. Φωτ. Jutharat Pinyodoonyachet/The New York Times

«Τα Πάντα Ολα» στα Οσκαρ

Το «Everything Everywhere All At Once» («Τα Πάντα Ολα») κυριάρχησε στα Οσκαρ του 2023, κερδίζοντας συνολικά επτά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Καλύτερης Ταινίας σε μια μεγάλη βραδιά για την εκπροσώπηση της Ασίας και της Αμερικής στο σινεμά.

Το φιλμ που ανήκει στο είδος της περιπέτειας φαντασίας ακολουθεί μια διαλυμένη οικογένεια που παρασύρεται σε μια υπερδιάστατη περιπέτεια που εκτείνεται σε παράλληλα σύμπαντα. Εκτός από το Οσκαρ Καλύτερης Ταινίας, η παραγωγή απέσπασε τα βραβεία Α’ Γυναικείου Ρόλου, Σκηνοθεσίας, Β’ Ανδρικού Ρόλου, Β’ Γυναικείου Ρόλου, Μοντάζ και Πρωτότυπου Σεναρίου. Ηταν η ταινία με τις περισσότερες υποψηφιότητες της βραδιάς.

Η Μισέλ Γέο έγινε η δεύτερη μη λευκή γυναίκα που κέρδισε το Οσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου ακολουθώντας τα βήματα της Χάλι Μπέρι το 2002.

Η Μισέλ Γέο κερδίζει το Οσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην περιπέτεια φαντασίας «Everything Everywhere All At Once». 12 Μαρτίου, 2023. Φωτ. Todd Heisler/The New York Times

Διαδηλώσεις στη Γαλλία

Η χώρα συγκλονίζεται από τις μαζικές διαδηλώσεις Γάλλων πολιτών ενάντια στα σχέδια του Εμανουέλ Μακρόν να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη. Μετά από μήνες απεργιών και διαμαρτυριών, η ένταση έφτασε τον Μάρτιο στο αποκορύφωμά της με τα βίαια επεισόδια που ξέσπασαν στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις.

Γάλλοι πολίτες κάθονται σε καφετέρια την ώρα που γίνονται διαδηλώσεις ενάντια στα σχέδια Μακρόν να αυξήσει την ηλικία συνταξιοδότησης. Φωτ. Andrea Mantovani/The New York Times

Απρίλιος 2023

Πραξικόπημα στο Σουδάν

Η διαμάχη για την εξουσία μεταξύ του αρχηγού του στρατού του Σουδάν Αμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν και του πρώην αναπληρωτή του, διοικητή των ισχυρών Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) Μοχάμεντ Χάμντεν («Χεμέτι») Νταγκάλο, ξέσπασε στις 15 Απριλίου με μια ολική σύγκρουση, όπου σκοτώθηκαν χιλιάδες άνθρωποι, εκατομμύρια εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους και επιδεινώθηκε ακόμα περισσότερο η υπάρχουσα ανθρωπιστική κρίση.

Στις 22 Απριλίου, αρκετές χώρες έσπευσαν να απομακρύνουν τους υπηκόους τους αεροπορικώς ή από την ξηρά. Χιλιάδες τράπηκαν σε φυγή στην έξοδο, ενώ πολλές πρεσβείες λεηλατήθηκαν.

Στις 25 Απριλίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σαουδική Αραβία διαπραγματεύθηκαν μια εκεχειρία 72 ωρών, που γρήγορα όμως παραβιάστηκε. Μια σειρά από περαιτέρω συμφωνίες εκεχειρίας που ακολούθησαν δεν οδήγησαν σε σταθερό αποτέλεσμα.

Ανθρωποι που κατάφεραν να διαφύγουν, σε ένα γεμάτο σκάφος στο Ρενκ, στο Νότιο Σουδάν. 27 Αυγούστου, 2023. Φωτ. Joao Silva/The New York Times

Μάιος 2023

Ο Ερντογάν και πάλι Πρόεδρος της Τουρκίας

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επικράτησε του υποψηφίου της αντιπολίτευσης Κεμάλ Κιλιντζάρογλου στον δεύτερο γύρο των εκλογών με ποσοστό 52% έναντι 48%, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα από το Ανώτατο Εκλογικό Συμβούλιο της Τουρκίας.

Ο Ερντογάν κήρυξε τη νίκη μπροστά από το σπίτι του στην Κωνσταντινούπολη.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από το πολιτικό του κόμμα στην Κωνσταντινούπολη. 26 Μαΐου, 2023. Φωτ. Sergey Ponomarev/The New York Times

Ιστορική απεργία στο Χόλιγουντ

Στις 7 Μαρτίου, η Ενωση Σεναριογράφων της Αμερικής (WGA) ανακοίνωσε ότι σχεδόν το 99% των μελών της ψήφισαν υπέρ των αιτημάτων που περιελάμβαναν αυξημένους μισθούς, συμπληρωματικές απολαβές, αυξήσεις προσωπικού, προστασία της δουλειάς τους από εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και άλλα πολλά. Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της WGA και των μεγάλων στούντιο (AMPTP).

Την 1η Μαΐου, οι σεναριογράφοι και τα στούντιο απέτυχαν να συνάψουν συμφωνία για ένα νέο συμβόλαιο μέσα στην προκαθορισμένη προθεσμία, πυροδοτώντας την έναρξη της απεργίας των μελών του Σωματείου – η οποία εγκρίθηκε με το 97,9% των ψήφων και υποστηρίχθηκε αμέσως από πολλούς ηθοποιούς.

Στις 2 Μαΐου, ξεκίνησε η απεργία που είχε σαν αποτέλεσμα να σταματήσουν μεταμεσονύχτιες εκπομπές όπως το Saturday Night Live, το Jimmy Kimmel Live, το The Tonight Show και το The Late Show With Stephen Colbert.

Στις 13 Ιουλίου, η SAG-AFTRA υιοθέτησε τη στάση της WGA και ενέκρινε τη δική της απεργία, αναστέλλοντας για αόριστο χρόνο αρκετές κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Disney Μπομπ Αϊγκερ αντέδρασε στα νέα, λέγοντας ότι οι συγγραφείς και οι ηθοποιοί δεν υπήρξαν «ρεαλιστές» στις προσδοκίες τους.

Μέλη του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής και της Ενωσης Αμερικανών Σεναριογράφων σχηματίζουν ουρά έξω από το κινηματογραφικό/τηλεοπτικό στούντιο Paramount Pictures στο Λος Αντζελες. 14 Ιουλίου, 2023. Φωτ. Mark Abramson/The New York Times

Ο Κάρολος στέφεται βασιλιάς

Στις 6 Μαΐου, έγινε η στέψη του βασιλιά Καρόλου Γ’. Ηταν μια επίδειξη μεγαλοπρέπειας που προσπάθησε να «παντρέψει» 1.000 χρόνια ιστορίας με μια μοναρχία προσαρμοσμένη στη νέα εποχή.

Μπροστά σε ένα εκκλησίασμα που περιλάμβανε περίπου 100 παγκόσμιους ηγέτες και ένα τηλεοπτικό κοινό εκατομμυρίων, ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, ο πνευματικός ηγέτης της Αγγλικανικής Εκκλησίας, τοποθέτησε αργά το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου, ηλικίας 360 ετών, στο κεφάλι του Καρόλου καθώς αυτός καθόταν σε έναν θρόνο του 14ου αιώνα, στο Αβαείο του Γουέστμινστερ.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης δίωρης λειτουργίας στέφθηκε επίσης βασίλισσα η δεύτερη σύζυγος του Καρόλου, Καμίλα.

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ και η βασίλισσα Καμίλα χαιρετούν τον βρετανικό λαό από το μπαλκόνι του Παλατιού του Μπάκιγχαμ, μετά τη στέψη του πρώτου. Λονδίνο, 6 Μαΐου 2023. Φωτ. Andrew Testa/The New York Times

Ιούνιος 2023

Ναυάγιο του Titan

Στις 18 Ιουνίου, ένα υποβρύχιο που μετέφερε πέντε άτομα στην τοποθεσία του Τιτανικού, στα ανοικτά των ακτών της Νέας Γης στον Καναδά, έχασε την επαφή με τη διαχειρίστρια εταιρεία OceanGate Expeditions. Το μικρό βαθυσκάφος διέθετε αποθέματα οξυγόνου που θα μπορούσαν να συντηρήσουν στη ζωή τους πέντε επιβαίνοντες του «Titan» το πολύ για 96 ώρες. Τέσσερις ημέρες μετά την εξαφάνισή του όμως, η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι υπήρξε μια «καταστροφική έκρηξη του σκάφους», που είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι πέντε επιβαίνοντες.

Πλοίο της Ακτοφυλακής βρίσκεται κοντά στην περιοχή St. John’s, πρωτεύουσα της Νέας Γης (Newfoundland) στον Καναδά. 24 Ιουνίου, 2023. Τα σκάφη ξεκίνησαν την αναζήτηση για το υποβρύχιο Titan, όταν εκείνο έχασε την επικοινωνία με το σκάφος Polar Prince. Φωτ. Chris Donovan/The New York Times

Ιούλιος 2023

Ο θάνατος της Σίνεντ Ο’Κόνορ

Στις 26 Ιουλίου η Ιρλανδία αλλά και ολόκληρος ο κόσμος πενθούσε τον θάνατο της δημοφιλούς Ιρλανδής τραγουδίστριας Σίνεντ Ο’ Κόνορ η οποία πέθανε σε ηλικία 56 ετών. Η ίδια είχε γίνει παγκοσμίως γνωστή μέσα από επιτυχίες όπως το «Nothing Compares 2 U» και το «Mandinka».

Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια από το Δουβλίνο κυκλοφόρησε 10 άλμπουμ, ενώ το τραγούδι «Nothing Compares 2 U» κέρδισε το 1990 στα Billboard Music Awards, τον τίτλο του κορυφαίου τραγουδιού παγκοσμίως.

Η Σίνεντ Ο’ Κόνορ φωτογραφίζεται στο σπίτι της στην Knockananna, στα βουνά Wicklow της Ιρλανδίας. Αυτό μάλιστα υπήρξε και το καταφύγιο της στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων της ζωής της. 10 Μαΐου, 2021.Φωτ. Ellius Grace/The New York Times

Από το Twitter στο… Χ

Ο Ελον Μασκ, που αγόρασε το Twitter το 2022, μετονόμασε το μέσο κοινωνικής δικτύωσης σε «X» αντικαθιστώντας, μάλιστα, το λογότυπο του μπλε πουλιού με μια στυλιζαρισμένη εκδοχή του 24ου γράμματος του λατινικού αλφαβήτου.

Εργάτης αφαιρεί γράμματα από την πινακίδα του Twitter στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Σαν Φρανσίσκο. 24 Ιουλίου, 2023. Φωτ. Jim Wilson/The New York Times

Αύγουστος 2023

Διαζύγιο «βόμβα» για τους Τριντό

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Τζάστιν Τριντό και η σύζυγός του Σόφι ανακοίνωσαν ότι χωρίζουν τερματίζοντας τον γάμο τους που διήρκησε 18 χρόνια.

Ο Τζάστιν Τριντό και η σύζυγός του Σοφί Γκρεγκουάρ Τριντό στο Rideau Cottage, στην Οττάβα του Καναδά. 23 Μαρτίου, 2023. Φωτ. Kenny Holston/The New York Times

Δίωξη Τραμπ

Αφού πρώτα κατηγορήθηκε τον Μάρτιο του 2023 για παραποίηση επιχειρηματικών εξόδων με φόντο την υπόθεση χρηματισμού της πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, και εν συνεχεία τον Ιούνιο του 2023 για παράνομη κατοχή απορρήτων κρατικών εγγράφων με φόντο τις κούτες με τους διαβαθμισμένους φακέλους που είχαν βρεθεί στην έπαυλή του στη Φλόριντα, το σώμα των ενόρκων του ομοσπονδιακού περιφερειακού δικαστηρίου της Κολούμπια απήγγειλε την 1η Αυγούστου, τέσσερις νέες κατηγορίες σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ των οποίων και αυτή της συνωμοσίας με στόχο να εξαπατήσει τις ΗΠΑ αλλά και της απόπειρας να παρεμποδίσει επίσημη διαδικασία σχετική με την πιστοποίηση εκλογικών αποτελεσμάτων.

Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποχωρεί από το γραφείο του εισαγγελέα και κατευθύνεται προς την αίθουσα του Ποινικού Δικαστηρίου του Μανχάταν. 4 Απριλίου, 2023. Φωτ. Dave Sanders/The New York Times

Πυρκαγιές στη Χαβάη

Εκατοντάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη φονική πυρκαγιά που σχεδόν έσβησε από τον χάρτη πόλη του νησιού Μάουι, στο αρχιπέλαγος της Χαβάης. Η Λαχάινα, στα δυτικά παράλια του Μάουι, καταστράφηκε σχεδόν ολόκληρη από τις φλόγες. Χιλιάδες κτίρια καταστράφηκαν και μεταμορφώθηκαν σε σωρούς στάχτης. Ο αριθμός των αγνοουμένων ξεπέρασε τα 1000 άτομα.

Αν υπήρχε κατηγορία «ανεξήγητη εικόνα της χρονιάς», αυτό το σπίτι στη Χαβάη θα είχε πολλές πιθανότητες να κερδίσει το πρώτο βραβείο. H ξύλινη οικία της οικογένειας Μιλίκιν έγινε viral, καθώς ήταν η μόνη που δεν κάηκε στη γειτονιά. Φωτ. Max Whittaker/The New York Times

Σεπτέμβριος 2023

Χιλιάδες νεκροί από τον σεισμό 6,8 Ρίχτερ στο Μαρόκο

Ο φονικότερος σεισμός της χώρας, για πάνω από έξι δεκαετίες, σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους, τραυμάτισε άλλους τόσους και ερήμωσε ολόκληρα χωριά. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με επίκεντρο περίπου 72 χλμ νοτιοδυτικά του Μαρακές.

Ενας ηλικιωμένος άνδρας περνά δίπλα από τα ερείπια του σπιτιού στο χωριό Douar Tnirt στο Μαρόκο. Πρόκειται για ένα από τα απομακρυσμένα ορεινά χωριά που επλήγησαν περισσότερο από τον ισχυρότερο σεισμό στη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. 11 Σεπτεμβρίου, 2023. Φωτ. Sergey Ponomarev/The New York Times

Κατάπαυση του πυρός στο Ναγκόρνο Καραμπάχ

Οι αυτονομιστές Αρμένιοι στο Ναγκόρνο Καραμπάχ συμφώνησαν με τους όρους κατάπαυσης του πυρός που πρότειναν οι ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις, αφού υπέστησαν μια σειρά απωλειών στο πεδίο της μάχης από τις δυνάμεις του Αζερμπαϊτζάν. Η σύγκρουση κόστισε τη ζωή 32 ανθρώπων ενώ τραυματίστηκαν εκατοντάδες μέσα σε 24 ώρες.

Το Αζερμπαϊτζάν ξεκίνησε την «αντιτρομοκρατική» του επιχείρηση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ αφού φέρεται να σκοτώθηκαν ορισμένοι από τους στρατιώτες του από ένοπλους αυτονομιστές που διάκεινται φιλικά προς την Αρμενία.

Το Ναγκόρνο Καραμπάχ αναγνωρίζεται διεθνώς ως τμήμα του Αζερμπαϊτζάν, αν και ζουν εκεί 120.000 Αρμένιοι που αποτελούν την πλειονότητα των κατοίκων στην περιοχή.

Μέλος σωστικού συνεργείου μεταφέρει ένα κορίτσι στο Κόρνιτζορ της Αρμενίας. Το κορίτσι δραπέτευσε από το Ναγκόρνο Καραμπάχ. 26 Σεπτεμβρίου, 2023. Φωτ. Nanna Heitmann/The New York Times

Οκτώβριος 2023

Πόλεμος Ισραήλ – Χαμάς

Η Χαμάς, η στρατιωτική οργάνωση που κυβερνά τη Λωρίδα της Γάζας, εξαπέλυσε επίθεση στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Το Ισραήλ αντέδρασε γρήγορα, κηρύσσοντας τον πόλεμο με θανατηφόρους βομβαρδισμούς της Γάζας.

Στις 7 Οκτωβρίου σκοτώθηκαν 1.139 Ισραηλινοί και ξένοι υπήκοοι συμπεριλαμβανομένων 764 αμάχων. Κατά την επίθεση, η Χαμάς συνέλαβε και πήρε ως ομήρους 248 άτομα.

Κάτοικος της πόλης Σντερότ περπατά ανάμεσα σε Ισραηλινούς στρατιώτες που περιπολούν μια γειτονιά. Η πόλη δέχθηκε επίθεση από ενόπλους της Χαμάς. 8 Οκτωβρίου, 2023. Φωτ. Tamir Kalifa/The New York Times

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας, το οποίο ελέγχεται από τη Χαμάς, ανακοίνωσε στις 29 Δεκεμβρίου ότι 21.507 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους και 55.915 έχουν υποστεί τραυματισμούς σε ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου.

Τραυματισμένα παιδιά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στη Γάζα, μετά από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές. 12 Οκτωβρίου, 2023. Φωτ. Samar Abu Elouf/The New York Times

Η απώλεια ενός «φίλου»

Ο Αμερικανοκαναδός ηθοποιός και παραγωγός, Μάθιου Πέρι, διάσημος για τον ρόλο του Τσάντλερ Μπινγκ στη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Τα φιλαράκια», βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στις 29 Οκτωβρίου σε ηλικία 54 ετών. Ο θάνατός του σκόρπισε τη θλίψη στο Χόλιγουντ και σε εκατομμύρια θαυμαστές του παγκοσμίως. Ο Πέρι έδινε μάχη για χρόνια με το αλκοόλ και τις ουσίες ενώ είχε χρειαστεί επανειλημμένως εισαγωγή σε κλινικές αποτοξίνωσης.

Οπως αναφέρεται στην έκθεση αυτοψίας που δόθηκε στη δημοσιότητα αυτόν τον μήνα, ο ηθοποιός ήταν «σε θεραπεία με κεταμίνη» και η πιο πρόσφατη θεραπεία του ήταν περίπου μιάμιση εβδομάδα πριν από τον θάνατό του. Η έκθεση σημειώνει ότι η κεταμίνη που βρέθηκε στον οργανισμό του όταν πέθανε δεν θα μπορούσε να προέρχεται από αυτή τη θεραπεία έγχυσης που ακολουθούσε, δεδομένου ότι η δράση του φαρμάκου διαρκεί τρεις έως τέσσερις ώρες, ή και λιγότερο.

Φωτ. Michelle Groskopf/The New York Times

Νοέμβριος 2023

Ο θάνατος και η κληρονομιά του Χένρι Κίσινγκερ

Εχοντας ζήσει μια ζωή σαν κινηματογραφική ταινία, ο Χένρι Κίσινγκερ, ιστορική μορφή της αμερικανικής διπλωματίας τον οποίο πολλοί χαρακτήρισαν ως αμφιλεγόμενο «αρχιτέκτονα» της αμερικανικής ρεαλπολιτίκ πέθανε στις 29 Νοεμβρίου στα 100 του χρόνια. Πιστός οπαδός του «ρεαλισμού» στη διπλωματία, τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης και επικρίθηκε ως εγκληματίας πολέμου. Ως σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας και υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ακολούθησε δυναμικά την πολιτική της αποκλιμάκωσης, η οποία συνέβαλε στο να βγουν από τον «πάγο» οι σχέσεις με τη Σοβιετική Ενωση και την Κίνα.

Η διπλωματία του βοήθησε να τερματιστεί η αραβοϊσραηλινή σύγκρουση του 1973, και η διαπραγμάτευση των ειρηνευτικών συμφωνιών του Παρισιού έβγαλε την Αμερική από τον μακρύ εφιάλτη στο Βιετνάμ.

Ωστόσο, αυτό που οι υποστηρικτές του Χένρι Κίσινγκερ περιέγραψαν ως ρεαλπολιτίκ, οι επικριτές του το καταδίκασαν ως ανήθικο.

Κατηγορήθηκε για τουλάχιστον σιωπηρή υποστήριξη του αιματηρού πραξικοπήματος που ανέτρεψε την αριστερή κυβέρνηση στη Χιλή, καθώς και για τη μη καταγγελία του «βρώμικου πολέμου» του στρατού της Αργεντινής εναντίον του λαού της.

Στο άκουσμα της απονομής του βραβείου Νόμπελ στον Κίσινγκερ, ο κωμικός Τομ Λέλερ είχε σχολιάσει τότε ότι η πολιτική σάτιρα μπορούσε πλέον να θεωρείται «ξεπερασμένη».

Ο υπουργός Εξωτερικών Χένρι Κίσινγκερ εργάζεται στο προεδρικό αεροσκάφος καθώς ταξιδεύει μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου το 1975.

Δεκέμβριος 2023

Το «Spare», το βιβλίο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην Amazon

Το «Spare» (στα ελληνικά κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πεδίο με τον τίτλο «Ρεζέρβα»), το οποίο περιελάμβανε σοβαρές καταγγελίες για τη βρετανική βασιλική οικογένεια και λεπτομέρειες για την ιδιωτική τους ζωή, κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2023.

Περίπου έναν χρόνο μετά, κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα της Amazon με τις μεγαλύτερες πωλήσεις του 2023 σε βιβλία, ξεπερνώντας τα απομνημονεύματα της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, «The Woman in Me». Την πρώτη μέρα κυκλοφορίας του, το βιβλίο πούλησε 1,4 εκατομμυρία αντίτυπα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Αντίγραφα του «Spare», των απομνημονευμάτων του πρίγκιπα Χάρι, στη βιτρίνα ενός από τα βιβλιοπωλεία Waterstones στο Λονδίνο. 10 Ιανουαρίου, 2023. Φωτ. Andrew Testa/The New York Times

Διάσκεψη για το κλίμα στο Ντουμπάι

Οταν ακτιβιστές και διπλωμάτες συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά στο Ντουμπάι για την Cop28, τη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα, οι πιθανότητες σημαντικής προόδου έμοιαζαν ελάχιστες. Ο πόλεμος είχε επιστρέψει στη Μέση Ανατολή και η γεωπολιτική τάξη κατακερματιζόταν.

Φωτ. Jessica Lutz/The New York Times

Ωστόσο, η Cop28 διέψευσε τους απαισιόδοξους. Για πρώτη φορά ο κόσμος συμφώνησε να απομακρυνθεί από τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που είναι οι κύριες αιτίες της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Τα 198 μέρη της Σύμβασης – Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή συμφώνησαν σε ένα κείμενο που καλούσε για μια μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα «σε ενεργειακά συστήματα, με τάξη και δίκαιο τρόπο».

Με πληροφορίες από New York Times, Reuters, Al Jazeera